உத்தரவை மீறி திறக்கப்பட்ட ரிசார்ட் ஆய்வு செய்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
உத்தரவை மீறி திறக்கப்பட்ட ரிசார்ட் ஆய்வு செய்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 11, 2026 12:11 AM
ADDED : அக் 11, 2026 12:08 AM
கோவை: கோவையில் உத்தரவை மீறி செயல்பட்டதாக கூறப்படும் ரிசார்ட்டில், அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம், எண் 24 வீரபாண்டி மற்றும் நஞ்சுண்டாபுரம் ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட ஆனைமலை வனப்பகுதியில், யானைகள் வலசை பாதையை ஆக்கிரமித்து சட்டவிரோதமாக ரிசார்ட்டுகள் இயங்குவதாக, சமூக ஆர்வலர் முரளிதரன், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த கோர்ட், கள ஆய்வு செய்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டருக்கு உத்தரவிட்டது.
கலெக்டர் தலைமையிலான குழுவினர் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்தனர். இதற்கிடையில், வனப்பகுதியில் 33 ரிசார்ட்டுகள் செயல்படுவதாக, அவற்றின் பட்டியலுடன் மனுதாரர் தரப்பில் கூடுதல் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
வழக்கு விசாரணையின்போது, கலெக்டர் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், நகர ஊரமைப்புத் துறை, ஊரக வளர்ச்சித் துறை, வருவாய்த் துறை, வனத் துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர், 33 இடங்களிலும் கூட்டாய்வு செய்து, ஆவணங்களை சரிபார்த்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
காரமடை ஆரா ஜங்கிள் ரிசார்ட்டில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்துக்கு மாறாக, கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டதால், நகர ஊரமைப்புத் துறை சார்பில் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்.ஆர்., ஜங்கிள் ரிசார்ட் நிர்வாகம், கட்டட அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்துள்ளது.
எட்டு வாரங்களுக்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என வழக்கும் தொடர்ந்துள்ளனர். இருப்பினும், மூடப்பட வேண்டும் என ரிசார்ட்டுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், உத்தரவை மீறி எஸ்.ஆர்., ஜங்கிள் ரிசார்ட் திறக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அதிகாரிகள் அங்கு ஆய்வு நடத்தினர்.
அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, ‘தகவல் அடிப்படையில் ரிசார்ட்டில் ஆய்வு நடத்தினோம். கட்டடங்கள் வாரியாக அனுமதி மற்றும் ஆவணங்களை சரிபார்த்து வருகிறோம். ரிசார்ட்டை மூடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்’ என்றனர்.