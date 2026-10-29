மாவட்ட சூழலுக்கேற்ப ஆட்டோ கட்டணம் நிர்ணயிக்கணும்: அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு வேண்டுகோள்
மாவட்ட சூழலுக்கேற்ப ஆட்டோ கட்டணம் நிர்ணயிக்கணும்: அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:54 PM
கோவை: தமிழகத்தில் 2013ல் ஆட்டோ கட்டணம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அப்போது, முதல் 1.8 கி.மீ.,க்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.25, அடுத்த ஒவ்வொரு கி.மீ.,க்கும் ரூ.12 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. பெட்ரோல் விலை உள்ளிட்ட காரணங்களால் கட்டணத்தை மாற்றி அமைக்குமாறு ஆட்டோர் ஓட்டுனர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்டோ கட்டணத்தை மாற்றியமைத்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, குறைந்தபட்சம் ரூ.50 மற்றும் கூடுதலாக ஒவ்வொரு கி.மீ.,க்கும் ரூ.25 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்ட சி.ஐ.டி.யு. மற்றும் அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பின் தலைவர் செல்வம் கூறியதாவது:
தற்போது முதல் 1.8 கி.மீ.,க்கு குறைந்தபட்ச கட்டணமாக ரூ.50, அடுத்த ஒவ்வொரு கி.மீ.,க்கும் ரூ.25 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நீண்டகால பிரச்னைக்கு தீர்வாக இருக்கும் என்பதால் ஒரு வகையில் வரவேற்கத்தக்கது. அதேசமயம், மாநிலம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான கட்டண முறையை அமல்படுத்துவது ஏற்புடையதல்ல.
தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள், நுகர்வோர் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து முத்தரப்பு குழுவை அமைத்து ஆலோசனை நடத்தியிருக்க வேண்டும். அத்தகைய ஆலோசனைகளை அரசு முறையாக செய்யவில்லை.
அனைத்து ஆட்டோக்களுக்கும் நவீன ‘டிஜிட்டல்’ மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும். இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் முறையான கண்காணிப்பை உறுதி செய்ய, அரசே பிரத்யேகமாக செயலி ஒன்றை உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
அப்போதுதான் மீட்டர் கட்டணத்தை முறைப்படுத்துவதும், தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதும் சாத்தியமாகும்.
ஆட்டோ தொழிலாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, மாவட்டம் வாரியான சூழலுக்கேற்ப கட்டணங்களை மறுசீரமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.