கொடிசியாவில் ஆட்டோஷோ 2026 வாகன உதிரி பாகங்கள் கண்காட்சி
கொடிசியாவில் ஆட்டோஷோ 2026 வாகன உதிரி பாகங்கள் கண்காட்சி
UPDATED : நவ 14, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:40 PM
கோவை: கோயம்புத்துார் மோட்டார் பார்ட்ஸ் டீலர்கள் சங்கம் கொடிசியா தொழில் வணிக கண்காட்சி வளாகத்தில் 3 நாள் உதிரி பாகங்கள் கண்காட்சியை நடத்துகிறது.
குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் துணைத் தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் துவக்கி வைத்தார். கவுரவ விருந்தினராக சந்திரா குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் நந்தினி ரங்கசாமி, கொடிசியா முன்னாள் தலைவர் வரதராஜன் பங்கேற்றனர்.
கோவை ஆட்டோஷோ 2026 தலைவர் சிவக்குமார் பேசுகையில், “கண்காட்சியில் மோட்டார் வாகன உதிரி பாகங்கள், பைக், கார்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. கொடிசியாவின் பி மற்றும் சி அரங்குகளில் 250 ஸ்டால்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 7.00 மணி வரை நடக்கும் கண்காட்சிக்கு அனுமதி இலவசம். புதுமை படைப்பும், மாற்றங்களும் மாறாதவை என்ற கருத்தில் கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 600 சிசிக்கு மேற்பட்ட பைக்குகளின் அணிவகுப்பு ஞாயிறு நடக்கிறது” என்றார்.
பஸ், டிரக்குகளுக்கு தேவையான பிரேக்கிங், லைனிங் உள்ளிட்ட உதிரி பாகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. கார்களை மேம்படுத்தும் இன்டீரியர் பொருட்கள், வாசனை திரவியங்கள், அழகு சாதன பொருட்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.