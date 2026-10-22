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வால்பாறையில் பனிமூட்டம் சுற்றுலா பயணியர் குதுாகலம்
வால்பாறையில் பனிமூட்டம் சுற்றுலா பயணியர் குதுாகலம்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:16 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:06 PM
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வால்பாறை: வால்பாறை நகரில், நேற்று காலை நேரத்தில் பனிமூட்டம் சூழ்ந்ததை, சுற்றுலா பயணியர் வெகுவாக கண்டு ரசித்தனர்.
வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யாத நிலையில், இடையிடையே சாரல்மழை பெய்கிறது.
சீதோஷ்ண நிலை மாற்றத்தால், வால்பாறையில், காலை, மாலை நேரங்களில் கடும் பனிப்பொழிவும், பகல் நேரத்தில் மிதமான வெயிலும் நிலவுகிறது. ரம்யமான சூழலை கண்டு ரசிக்க சுற்றுலா பயணியர் அதிக அளவில் வரத்துவங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை, 8:00 மணி வரை கடும் பனிமூட்டம் நிலவியது. வாகனங்களில் முகப்பு விளக்கை எரிய விட்டு இயக்கினர். பனிமூட்டத்தை சுற்றுலா பயணியர் வெகுவாக கண்டு ரசித்தனர்.