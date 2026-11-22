UPDATED : நவ 21, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:54 PM
நவக்கரை: நவக்கரையிலுள்ள ஏ.ஜே.கே. கல்லூரியில், தமிழ்நாடு, கேரள மாநிலங்களிலுள்ள பள்ளிகளுக்கிடையேயான விளையாட்டு திருவிழா, கடந்த 16 முதல் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆண்களுக்கான கூடைப்பந்து போட்டியில், பாலக்காடு ஏ. வி. எம். மேல்நிலை பள்ளி அணி, பால் மரீனா அணியை வென்று முதலிடம் பிடித்தது.
எட்டிமடை அம்ரித வித்யாலயம் அணி, கடம்பூர் அரசு பள்ளி அணியை வென்று மூன்றாமிடம் பிடித்தது.
முதலிடம் பிடித்த அணிக்கு கேடயம், ரொக்கம், 10 ஆயிரம், இரண்டாமிடத்திற்கு கேடயம், ரொக்கம் ஏழாயிரம், மூன்றாமிடத்திற்கு கேடயம், ரொக்கம் மூன்றாயிரத்து, 500 மற்றும் நான்காமிடத்திற்கு கேடயம், ரொக்கம் இரண்டாயிரத்து, 500 ரூபாயும் பரிசு வழங்கப்பட்டது. மலையாள மனோரமாவின் சர்க்குலேஷன் பிரிவை சேர்ந்த சிதீஷ், ஏ.ஜே.கே. கல்லூரி முதல்வர் ராஜூ ஆகியோர் பரிசினை வழங்கினர்.