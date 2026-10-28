லயன்ஸ் சங்கங்கள் சார்பில் விருது வழங்கும் விழா

UPDATED : அக் 28, 2026 10:06 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:06 PM
கோவை: பன்னாட்டு லயன்ஸ் சங்கங்கள் 3242 சி சார்பில் விருது வழங்கும் விழா, லின்டஸ் கார்டனில் நடைபெற்றது.
லயன்ஸ் சங்கங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கையில் முதலிடம் பிடித்த ஜி.எம்.டி. ஒருங்கிணைப்பாளர் லயன் செந்தில்குமாருக்கு, மாவட்ட ஆளுநர் செல்வராஜ், சிந்தனைக் கவிஞர் டாக்டர் கவிதாசன் ஆகியோர் இணைந்து விருது வழங்கினர்.
நேரு நகர் லயன்ஸ் சங்கத்துக்கு பைவ் ஸ்டார் விருது, உறுப்பினர் சேர்க்கை, கண் சிகிச்சை முகாம், நீரிழிவு பரிசோதனை முகாம், அன்னதானம், மாணவர்களுக்குத் தலைமைப் பண்புப் பயிற்சி, தலைமைத்துவக் கருத்தரங்கம், பிசினஸ் போரம், தையல் இயந்திரம், குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளைச் செய்த 100-க்கும் மேற்பட்ட லயன்ஸ் சங்கங்களுக்கும், உறுப்பினர்களுக்கும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. விழாவில் மாவட்டத் தலைவர் அனீஸ்குமார், வழக்கறிஞர் சூரி நந்தகோபால் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.