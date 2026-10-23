கோவையின் ’எடர்னல் ஸ்பார்க்’ கே.ஜி. பக்தவத்சலத்துக்கு விருது
கோவையின் ’எடர்னல் ஸ்பார்க்’ கே.ஜி. பக்தவத்சலத்துக்கு விருது
UPDATED : அக் 22, 2026 03:34 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:32 PM
கோவை: கே.ஜி. மருத்துவமனை மற்றும் முதுநிலை மருத்துவ கல்வி நிறுவனத்தின் சார்பில், மேம்பட்ட சுவாச உயிர்காக்கும் சிகிச்சை குறித்த பயிலரங்கம் நடந்தது. கே.ஜி. மருத்துவமனை நிறுவனர் டாக்டர் பக்தவத்சலம், தலைவர் வசந்தி ரகு ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர்.
வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் மூத்த பேராசிரியர் டாக்டர் சுப்பிரமணி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். சுவாச சிகிச்சை மற்றும் வென்டிலேட்டர் மேலாண்மையில் நவீன மருத்துவ அணுகுமுறைகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. டாக்டர்களுக்காக நடந்த பயிலரங்கில், நோயாளிகளின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப, துல்லியமாக சுவாச உதவி சிகிச்சை வழங்குதல், சிகிச்சையின் தரத்தை உயர்த்துதல் குறித்து விளக்கப்பட்டது. சுவாச சிகிச்சை மேலாண்மை பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.
விழாவில், கே.ஜி. மருத்துவமனை நிறுவனர் டாக்டர் பக்தவத்சலத்துக்கு, டாக்டர்கள் ‘எடர்னல் ஸ்பார்க்’ விருது வழங்கி கவுரவித்தனர். மருத்துவ துறையில் அவரின் பங்களிப்பு, நீண்டகால அர்ப்பணிப்பை போற்றும் வகையில், இவ்விருது வழங்கப்பட்டது.