/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தேர்தல் கல்விக்குழு சார்பில் விழிப்புணர்வு போட்டி
UPDATED : நவ 20, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:28 PM
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வால்பாறை: தேர்தல் கல்விக்குழு சார்பில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு போட்டிகள் நடந்தன.
வால்பாறை சட்டசபை தொகுதி தேர்தல் கல்விக்குழு சார்பில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் விழிப்புணர்வு போட்டிகள் நடந்தன. போட்டியினை தேர்தல் தனி தாசில்தார் முத்து, துவக்கி வைத்தார்.
தேர்தல் குறித்து, மாணவர்களிடயே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், வினாடி–வினா, கட்டுரை போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில், வால்பாறை தாலுகாவில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள், அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.