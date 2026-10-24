ADDED : அக் 23, 2026 08:00 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு புது பஸ் ஸ்டாண்டில், போலீசார் மற்றும் தனியார் கல்லூரி சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கிணத்துக்கடவு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், போலீஸ் சார்பில் கல்லூரி மாணவர்களை ஒன்றிணைத்து போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு, சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரணிகள் நடத்தப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை கிணத்துக்கடவு புது பஸ் ஸ்டாண்ட்டில், போலீசார் மற்றும் கொண்டம்பட்டி ஸ்ரீ ஈஸ்வர் இன்ஜி., கல்லூரி சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு நாடகம் நடந்தது.
இதில், பங்கேற்ற மாணவர்கள் சாலையில் பயணிக்கும் போது, ‘ஹெல்மெட்’ அணிதல், காரில் ‘சீட் பெல்ட்’ அணிவது, மிதமான வேகத்தில் வாகனத்தை இயக்குவது குறித்து நடித்து காண்பித்தனர். மேலும், குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுவதாலும், மொபைல்போனில் பேசியபடி சென்றால் ஏற்படும் விபத்துகள் குறித்து நடித்து காண்பித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.