/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாட விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:02 PM
அ நிறம் | அளவு
சூலூர்: சூலூர் தீயணைப்பு துறையினர், விபத்தில்லாமல், பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை கொண்டாடுவது குறித்து, ரங்கநாதபுரம் கலைவாணி மெட்ரிக் பள்ளியில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில் நிலைய அலுவலர் ராமசுப்பிரமணியன் பேசியதாவது: வீட்டின் சமையல் அறையில் பட்டாசுகளை இருப்பு வைக்க கூடாது. காஸ் குடோன், பெட்ரோல் பங்க், பஸ் ஸ்டாண்ட், மருத்துவமனை அருகில் பட்டாசு வெடிக்க கூடாது. பாக்கெட்டில் பட்டாசுகளை வைக்க கூடாது. கண்ணாடி பாட்டில், டப்பா ஆகியவற்றில் பட்டாசுகளை வைத்து வெடித்தால் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படும். பெரியவர்கள் அருகில் வைத்துக்கொண்டு பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். பட்டாசு வெடிக்கும் போது தீக்காயம் ஏற்பட்டால், அதன்மீது குளிர்ந்த நீர் ஊற்றி, மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும். என்றனர்.