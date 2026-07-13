சிறைக்குள் தவறான நட்பு... ரிலீசான பின் பெருகுது தப்பு
சிறைக்குள் தவறான நட்பு... ரிலீசான பின் பெருகுது தப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:31 AM
கோவை: சி றைகளில் உருவாகும் நட்பு, தண்டனை காலம் முடிந்த பிறகும் தொடர்வது, சட்டம் ஒழுங்கு அமைப்புக்கு புதிய சவாலாக மாறியுள்ளது.
சமீபத்தில் டீக்கடை உரிமையாளரை கடத்தி பணம் கேட்டு மிரட்டிய வழக்கில், சிறையில் இருந்தபோது ஏற்பட்ட பழக்கம் முக்கிய காரணமாக இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. ஜாமின் வாங்கித்தருவதாக அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதி நிறைவேறாததால் ஏற்பட்ட ஆத்திரம், சிறைக்குள் இருந்தே திட்டமிடப்பட்ட கடத்தல் முயற்சியாக மாறியது.
காங்கிரஸ் பிரமுகர் கடத்தல் வழக்கிலும், பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் இணைந்து செயல்பட்டிருப்பது தெரிந்தது. இந்த வழக்கில் திருச்சியை சேர்ந்த வைர பெருமாள், 30 என்பவரை சிங்காநல்லுார் போலீசார் கைது செய்தனர். திருச்சியை சேர்ந்த இருவர், திருநெல்வேலியை சேர்ந்த இருவர், கோவையை சேர்ந்த ஒருவர் என ஐந்து பேரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
இந்த இரண்டு சம்பவங்கள் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தில் நடக்கும் பல குற்ற சம்பவங்களுக்கும் சிறை நட்பே காரணம் என்று கூறும் போலீசார், சாதாரண குற்றங்களில் சிறைக்கு செல்பவர்கள் கூட, அங்கு ஏற்படும் தவறான பழக்கத்தால், வெளியே வந்த பின் பெரிய குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வாழ்க்கையை தொலைப்பதாக கவலையுடன் சொன்னார்கள்.