கள்ளத்தனமாக குடிநீர் எடுத்த பேக்கரியின் மோட்டார் பறிமுதல்: முதன்மைச் செயலாளர் அதிரடி
கள்ளத்தனமாக குடிநீர் எடுத்த பேக்கரியின் மோட்டார் பறிமுதல்: முதன்மைச் செயலாளர் அதிரடி
UPDATED : நவ 16, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:34 PM
அன்னூர்: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் துறை முதன்மை செயலாளர் தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் தலைமையில், சென்னையில் இருந்து அதிகாரிகள் குழுவினர் கிராம ஊராட்சிகளில் ஆய்வு செய்தனர்.
கரியாம்பாளையம் ஊராட்சியில் ஒரு தனியார் பேக்கரி பின்புறம் அவர் ஆய்வு செய்தார். அங்கு மேல்நிலைத் தொட்டி பெரிய அளவில் இருந்தது. ஆனால் ஊராட்சியில் குடிநீர் இணைப்பு பெறவில்லை.
தொட்டியை திறந்து ஆய்வு செய்த போது, பேக்கரியின் பின்புறம் உள்ள வீடுகளுக்கு இரண்டு இணைப்புகள் பெறப்பட்டு, அதில் இருந்து தொட்டியில் நீர் நிரப்பி மோட்டார் வாயிலாக பேக்கரியின் மேலே உள்ள தொட்டியில் நிரப்பி வருவது தெரிந்தது.
வீட்டு இணைப்பை முறைகேடாக வணிகத்திற்கு பயன்படுத்தியதால் மோட்டாரை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
மாநகராட்சி போல் கிராம ஊராட்சிகளிலும், 24 மணி நேரமும் தண்ணீர் விநியோகிக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றார்.
பின், அன்னூர் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை பார்வையிட்டார்.
ஆய்வில், ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குனர் மைக்கேல் அந்தோணி, மாவட்ட மகளிர் திட்ட அலுவலர் மலர்விழி, ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குனர்கள் செந்தில்வேல், பாலசுப்பிரமணியம், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் ராஜலட்சுமி, முத்துராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.