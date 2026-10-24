/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சிறப்பு குழந்தைகளுக்கு வாக்கத்தான் போட்டி
UPDATED : அக் 19, 2026 02:05 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 PM
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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில் சிறப்பு குழந்தைகளுக்கான வாக்கத்தான் போட்டி நடந்தது.
பொள்ளாச்சி மகாலிங்கபுரத்தில், டவுன் செண்ட்ரோம் அசோசியேசன் ஆப் தமிழ்நாடு மற்றும் பொள்ளாச்சி தடகள சங்கம் சார்பில், சிறப்பு குழந்தைகளுக்கான கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்டவைகளை உருவாக்கித் தரும் நோக்கத்திற்காக, வாக்கத்தான் போட்டி நடந்தது. இதை நகராட்சி தலைவர் சியாமளா துவக்கி வைத்தார்.
மகாலிங்கபுரம் ரவுண்டானாவில் துவங்கிய வாக்கத்தான் போட்டி, கோவை ரோடு, காந்தி சிலை, அருட்செல்வர் மகாலிங்கம் ரோடு உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் வழியாக சென்று மீண்டும் ரவுண்டானாவில் நிறைவடைந்தது.
இதில், சிறப்பு குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் பங்கேற்று ஆர்வமாக நடந்து வந்தனர்.