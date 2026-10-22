ரோட்டோரத்தில் கடை வைக்க தடை: உழவர் சந்தை முன் அறிவிப்பு
ரோட்டோரத்தில் கடை வைக்க தடை: உழவர் சந்தை முன் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 07:45 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:42 PM
உடுமலை: உழவர் சந்தை முன், ரோட்டின் இருபுறமும், கடைகள் அமைக்க தடை விதிக்கப்பட்டு, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறையால் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
உடுமலை உழவர் சந்தை கபூர்கான் வீதியில் அமைந்துள்ளது. ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகில் பிரதான ரோட்டில் அமைந்திருக்கும் இச்சந்தைக்கு, நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான நுகர்வோர் வந்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், உழவர் சந்தைக்கு முன், ரோட்டின் இருபுறங்களிலும் தற்காலிக கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்து வந்தனர்.
இதனால், உழவர் சந்தைக்கு வருபவர்கள் வாகனங்களை நிறுத்த இடமிருப்பதில்லை; காலை நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து, அவ்வழியாக எந்த வாகனங்களும் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
தற்காலிக கடைகளால், சந்தைக்குள் வர்த்தகமும் பாதித்தது. சந்தை முன், ரோட்டோர கடைகள் அமைக்கக்கூடாது என விவசாயிகள் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாக தற்போது, உழவர் சந்தை முன் ரோட்டோர கடைகள் அமைக்க தடைவிதித்து, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறையால் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், ‘திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுபடி, உடுமலை உழவர் சந்தைக்கு வெளியே போக்குவரத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறு செய்யும் வகையில், ரோட்டின் இருபுறமும், 100 மீ., துாரத்துக்கு ரோட்டோர கடைகள் அமைக்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது,’ இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தடை குறித்து முறையாக கண்காணித்து தொடர் நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே, பிரச்னைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும்.