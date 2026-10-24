பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு கோவிலுக்கு செல்ல தடை

ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
பொள்ளாச்சி: பாலாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, பொள்ளாச்சி அடுத்துள்ள பாலாற்றங்கரை ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
பொள்ளாச்சி அருகே பிரசித்தி பெற்ற பாலாற்றங்கரை ஆஞ்சநேயர் கோவிலில், உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளியூரில் இருந்தும் பொதுமக்கள் தரிசனத்துக்காக வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், தொடர் மழை காரணமாகவும், சிற்றோடைகளின் வழியாகவும் நீர்வரத்து அதிகரிப்பால், பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
இதனால், பாலாற்றங்கரை ஆஞ்சநேயர் கோவில் செல்லும் வழியில் உள்ள தரை மட்ட பாலத்தின் மீது தண்ணீர் அதிகளவு செல்கிறது. இதையடுத்து, பக்தர்கள் நலன் கருதி ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு செல்ல கோவில் நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது. நீர்வரத்து குறைந்ததும் பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், சமத்துார் – பெத்தநாயக்கனுார் ரோடு கெங்கம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால், கிராமத்துக்கு போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது.
ஆழியாறு கவியருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. மேலும், கல் மற்றும் மண் கலந்து தண்ணீர் கலங்கலாக இருப்பதாலும், சுற்றுலா பயணியருக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.