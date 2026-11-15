பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கு டிச., 31ம் தேதி வரை நீட்டிப்பு: துணை ஜனாதிபதி கடிதம்
பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கு டிச., 31ம் தேதி வரை நீட்டிப்பு: துணை ஜனாதிபதி கடிதம்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:24 PM
திருப்பூர்: ஜவுளித்துறையினரின் கோரிக்கையை ஏற்று, பஞ்சு இறக்குமதிக்கான வரி விலக்கை, டிச., 31 வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளதாக, துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் (டாஸ்மா) தலைவர் அப்புக்குட்டிக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதம்:
பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கு நீட்டிப்பால், ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்தித் துறையினர் பயன்பெறுவர்.
குறிப்பாக, 70 சதவீத பெண் தொழிலாளர்களை கொண்ட இந்திய ஜவுளித்துறைக்கு இது உதவியாக இருக்கும். தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாக கிடைக்கும் சர்வதேச வர்த்தக வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தவும், உலகச் சந்தையில் இந்திய ஜவுளித்துறையின் போட்டித்திறனை அதிகரிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை உதவும்.
இவ்வாறு, துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.
‘டாஸ்மா’ தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் கூறுகையில், ‘‘பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கை நீட்டிக்க வேண்டுமென, துணை ஜனாதிபதியிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தோம். அதனடிப்படையில், டிச., 31ம் தேதி வரை சலுகை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதை அதிகாரப்பூர்வமாகக் கடிதம் வாயிலாக, துணை ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கிறார். கடிதத்தில், ‘நலம்... நலமே நிற்க’ என்றும், ‘வேணும் சுபம்... வாழ்க வளர்க’ என்று தமிழில் வாழ்த்தியிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது,’’ என்றார்.