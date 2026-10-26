/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நவராத்திரியை முன்னிட்டு வாழைத்தார் விலை உயர்வு
UPDATED : அக் 09, 2026 08:44 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:06 PM
அ நிறம் | அளவு
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், நேற்று நடந்த ஏலத்தில், வாழைத்தார் விலை உயர்ந்துள்ளது.
கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், நேற்று செவ்வாழை கிலோ – 75, நேந்திரன் -–- 50, ரஸ்தாளி -–- 50, பூவன் -–- 50, கதளி -–- 52, மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் -–- 50 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆனது.
கடந்த வாரத்தை காட்டிலும், நேற்று செவ்வாழை மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் கிலோ – 5, நேந்திரன் மற்றும் ரஸ்தாளி -–- 10, பூவன் -–- 12, கதளி -–- 2 ரூபாய் விலை அதிகரித்துள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘வாழைத்தார் வரத்து குறைந்து காணப்பட்டது. இந்நிலையில், நவராத்திரி விழா, ஆயுத பூஜை பண்டிகை வர இருப்பதால், அனைத்து வகை வாழைதார்கள் விலையும் அதிகரித்துள்ளது,’ என்றனர்.