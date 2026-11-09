வாழைத்தார் வரத்து குறைவு :தீபாவளிக்கு விலை உயரும்

UPDATED : நவ 04, 2026 03:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:35 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், வாழைத்தார் வரத்து குறைந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில் இன்று (நவ.,4) செவ்வாழை கிலோ - 75, நேந்திரன் --- 50, ரஸ்தாளி --- 55, பூவன் --- 30, கதளி --- 50 மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் --- 50 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
கடந்த வாரத்தை காட்டிலும், நேற்று செவ்வாழை கிலோ - 20 ரூபாய் விலை அதிகரித்துள்ளது. இதே போன்று, நேந்திரன் --- 10, பூவன் --- 5, கதளி --- 10 ரூபாய் விலை குறைந்துள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், 'கடந்த வாரம் ரஸ்தாளி வரத்து இல்லை. ஆனால், நேற்று ரஸ்தாலி வரத்து இருந்தாலும், மொத்தமாக வாழைத்தார் வரத்து குறைந்து காணப்பட்டது. வரும் நாட்களில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, வாழைத்தார் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது,' என்றனர்.