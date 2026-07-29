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ஆடிப்பெருக்கு பண்டிகைக்கு வாழைத்தார் விலை உயரும்

ஆடிப்பெருக்கு பண்டிகைக்கு வாழைத்தார் விலை உயரும்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:55 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:55 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில் வாழைத்தார் குறைந்த நிலையில், விலையும் சரிந்துள்ளது.

கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், செவ்வாழை கிலோ - 70, நேந்திரன் --- 45, பூவன் --- 37, ரஸ்தாளி --- 40, கதளி --- 50 மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் --- 40 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

கடந்த வாரத்தை காட்டிலும், , பூவன் --- 3, ரஸ்தாளி --- 10 மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் --- 8 ருபாய் விலை குறைந்துள்ளது.

வியாபாரிகள் கூறுகையில், 'மழை காரணமாக மார்க்கெட்டுக்கு குறைந்த அளவில் வாழைத்தார் வரத்து இருந்தது. ஆனால், விலையும் சரிந்து காணப்பட்டது. வரும் ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி ஆடிப்பெருக்கு பண்டிகை வருவதால், வாழைத்தார் விற்பனை அதிகரிக்கவும், விலை உயரவும் வாய்ப்புள்ளது,' என்றனர்.

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