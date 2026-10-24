காட்டு யானைகளால் வாழை மரங்கள் சேதம்

ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
மேட்டுப்பாளையம்: யானைகளால் வாழை மரங்கள் சேதம் அடைந்ததால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
சிறுமுகையை அடுத்த லிங்காபுரம் பகுதியில், விவசாயிகள் அதிகளவில் வாழை பயிர் செய்துள்ளனர். காட்டு யானைகள் இரவில் இந்த வாழை தோட்டத்தில் புகுந்து வாழை மரங்களை சேதம் செய்து வருகின்றன.
லிங்காபுரம் அருகே பாறை தோட்டத்தில் பழனிச்சாமி என்பவர் தோட்டத்தை, மூர்த்தி என்பவர் குத்தகைக்கு பிடித்து, 3000 ஆயிரம் கதளி, செவ்வாழை ஆகிய வாழைகளை பயிர் செய்துள்ளார். இதில் பாதி அளவுக்கு மேல், தற்போது அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளன. இந்நிலையில் கடந்த, சில நாட்களாக காட்டு யானைகள் இவரது தோட்டத்தில் புகுந்து, வாழை மரங்களை சேதம் செய்து வருகின்றன. இது குறித்து மூர்த்தி கூறுகையில்,' நான் கடன் பெற்று வாழை பயிர் செய்து உள்ளேன். ஒரு வாழைக்கு, 200 ரூபாய் வரை, 3000 வாழைக்கு, இதுவரை ஆறு லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்துள்ளேன். 1500க்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்களை சேதமடைந்துள்ளன. தோட்டத்திற்கு யானைகள் வந்தது குறித்து, வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தால், வனத்துறையினர் சரியாக வருவதில்லை. அப்படியே காலதாமதமாக வந்தால் வாழை மரங்கள் சேதம் அடைந்து விடுகின்றன. எனவே இந்த சேதத்திற்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும்,' என்றார்.