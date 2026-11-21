50 தொழில் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்: வணிகவரித்துறை மீது காட்மா காட்டம்
50 தொழில் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்: வணிகவரித்துறை மீது காட்மா காட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:40 PM
கோவை:
ஜி.எஸ்.டி. தொடர்பாக வணிகவரித்துறையினர் , தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதாக காட்மா சங்கத்தினர் முதல்வர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.
சங்கத்தின் தலைவர் சிவக்குமார் கூறியதாவது:
2017ல் ஜி.எஸ்.டி. அறிமுகமானது. புரிதல் இல்லாதது உள்ளிட்ட காரணங்களால் வரி செலுத்த தாமதமானது. கொரோனா காலத்திலும் தொழில் நிறுவனங்கள் ஜி.எஸ்.டி.யை செலுத்த முடியவில்லை.
மத்திய அரசு 2019, 2020, 2021 ஆண்டுகளில் அபராதம், தாமத கட்டணம் இல்லாமல் வரி செலுத்த அனுமதித்தது. மத்திய அரசின் நடைமுறையை மாநில ஜி.எஸ்.டி. அதிகாரிகள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள்.
நாங்கள் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக நோட்டீஸ் அனுப்புகிறார்கள். வட்டி, தாமத கட்டணம், அபராதம் என மொத்தமாக கட்ட நிர்பந்திக்கிறார்கள். தவறும் நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்கை முடக்குகிறார்கள். வாடிக்கையாளர்களுக்கு தபால் அனுப்பி நிலுவை தொகையை நிறுத்தி வைக்க சொல்கிறார்கள்.
சராசரியாக ஒரு நிறுவனத்துக்கு, ரூ.80,000 முதல் 1.5 லட்சம் வரை அபராதம் போடுகிறார்கள். கோவையில் மட்டுமே தற்போதுவரை 50க்கும் மேற்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. சேமிப்பு கணக்கையும் முடக்குகிறார்கள்.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்பு வங்கி கணக்கை முடக்கியதால் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம், போனஸ் கொடுக்க முடியவில்லை. ஊர் சென்ற தொழிலாளர்கள் திரும்பி வருவார்களா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. ஆர்டர் பற்றாக்குறையால் கோவை தொழில் முனைவோர் தடுமாற்றத்தில் உள்ளோம். வணிகவரித்துறை நடவடிக்கை மேலும் நெருக்கடிக்கு தள்ளுகிறது.
தானாக ரத்தான ஜி.எஸ்.டி. கணக்குகளை புதுப்பிக்க ரூ.50,000 அபராதம் விதிக்கிறார்கள். வரி ஏய்ப்பு செய்பவர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்காமல், முறையாக வரி செலுத்தும் தொழில் முனைவோருக்கு அபராதம் விதிப்பது தவறு.
கட்டாய வசூலை நிறுத்தி, மத்திய அரசு போல தொழில்முனைவோருக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.