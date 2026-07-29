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மேட்டுப்பாளையம் பைபாஸ் சாலையை தமிழக அரசு அமைக்க வேண்டும்

மேட்டுப்பாளையம் பைபாஸ் சாலையை தமிழக அரசு அமைக்க வேண்டும்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:13 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:13 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:11 PM

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மேட்டுப்பாளையம்:பைபாஸ் சாலை அமைக்க திட்டமிட்ட இடத்தில் உள்ள வீடுகளில், குடியிருக்க முடியாமலும், காலி மனை இடங்களை விற்பனை செய்ய முடியாமலும் உள்ளது. எனவே மேட்டுப்பாளையம் பைபாஸ் சாலையை, தமிழக அரசே அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று, பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களை இணைக்கும் பாலமாக, மேட்டுப்பாளையம் உள்ளது. தினமும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா வாகனங்களும், அரசு பஸ்களும் நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு சென்று வருகின்றன. இதனால் மேட்டுப்பாளையம் நகரில், காலை, மாலையிலும், விடுமுறை நாட்களிலும், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்த போக்குவரத்து நெரிசல் சீராக குறைந்தது, 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாகின்றன. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 2008ம் ஆண்டு நீலாம்பூர் பைபாஸ் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்து. பைபாஸ் சாலையில் டோல்கேட் அமைத்து, வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும் என அரசு அறிவித்து. இதற்கு விவசாய சங்கத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதனால் இந்த பைபாஸ் சாலை திட்டம் கைவிடப்பட்டது.

அதன் பின், 2014ம் ஆண்டு அப்போதைய தமிழக முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா, பைபாஸ் சாலை திட்டத்தை அறிவித்தார். சாலை அமையும் நிலங்களை ஆஜிதம் செய்ய, 99 கோடி ரூபாயும், காரமடை சாலை குட்டையூரில் இருந்து அன்னூர், சிறுமுகை, கோத்தகிரி சாலை வழியாக ஊட்டி சாலையில் சென்றடையும் வகையில், சாலைகள் அமைக்க, 200 கோடி ரூபாயும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.

அரசு அதிகாரிகள், அப்போதைய ஆளும் கட்சி எம்.எல்.ஏ.,கள் சரியான நடவடிக்கை எடுக்காததால், பைபாஸ் சாலை அமைக்க முடியாமல் நின்று போனது. திட்டம் அறிவித்து பல ஆண்டுகள் ஆனதால், நிலத்திற்கு வழங்கப்படும் தொகையின் மதிப்பும், பைபாஸ் சாலை அமைக்கும் திட்டத்தின் மதிப்பும், 600 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது. 299 கோடி ரூபாயில் முடிக்க வேண்டிய பைபாஸ் சாலை திட்டம், 600 கோடியாக திட்ட மதிப்பீடு உயர்ந்ததால், தமிழக அரசு இத்திட்டத்தை கைவிட்டு, மத்திய அரசிடம் ஒப்படைத்தது. பைபாஸ் சாலை அமைப்பது குறித்து, மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்து வருகிறது.

இதுகுறித்து முன்னாள் கவுன்சிலர் மூர்த்தி கூறுகையில், பைபாஸ் சாலை அமையும் இடத்தின் மையப்பகுதியில், எனது வீடு உள்ளது. பைபாஸ் சாலை அமைக்க அதிகாரிகள் அளவீடு செய்தனர். அதனால் வீட்டை காலி செய்தேன். ஆனால் பைபாஸ் சாலை அமைக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எந்த நேரத்திலும் சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்தால், உடனடியாக வீட்டை காலி செய்ய முடியாது என, அந்த வீட்டில் குடியிருக்க யாரும் முன்வரவில்லை. அதனால் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக, வீடு காலியாக உள்ளது. எனவே பைபாஸ் சாலை அமைக்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றார்.

இதுகுறித்து மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி முன்னாள் நகர மன்ற தலைவர் சத்தியவதிகணேஷ் கூறியதாவது: மேட்டுப்பாளையம் பைபாஸ் சாலை சுமார், 8 கிலோமீட்டரில் அமைக்க இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. சாலை அமைக்கும் பகுதியில் அளவீடு செய்து, இரண்டு பக்கம் கற்கள் நட்டனர். இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படி, கடந்த, 15 ஆண்டுகளாக பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தி வருகிறோம். பைபாஸ் சாலை அமைக்க தேர்வு செய்த இடத்தில், 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளும், 50க்கும் மேற்பட்ட காலி மனைகளும், விவசாய நிலங்களும் உள்ளன. இந்த இடத்தை விற்பனை செய்தால், யாரும் வாங்க முன்வருவதில்லை. பலர் கடன் பெற்று சுப காரியங்கள் செய்துள்ளனர். வீட்டு மனைகள் இருந்தும், அதை விற்பனை செய்ய முடியாமல் இடத்தின் உரிமையாளர்கள், அவதிப்படுகின்றனர்.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பைபாஸ் சாலையை அமைக்க மத்திய அரசு, ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் நலன் கருதி, தமிழக அரசே, பைபாஸ் சாலையை அமைக்க முன்வர வேண்டும். வருகிற சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், மேட்டுப்பாளையம் பைபாஸ் சாலை அமைக்க, தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும். இத்திட்டம் விரைவில் அமைய வேண்டும் என, பொதுமக்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கின்றனர். இவ்வாறு முன்னாள் நகர மன்ற தலைவர் கூறினார்.

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