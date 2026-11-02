ஊராட்சிகளில் அடிப்படை வசதி மேம்படுத்தப்படும்: கிராம சபையில் கலெக்டர் பேச்சு
ஊராட்சிகளில் அடிப்படை வசதி மேம்படுத்தப்படும்: கிராம சபையில் கலெக்டர் பேச்சு
ADDED : நவ 01, 2026 06:50 PM
பொள்ளாச்சி: ‘‘ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் சாலை, கால்வாய் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும்,’’ என கோவை கலெக்டர் பவன் குமார் கூறினார்.
பொள்ளாச்சி வடக்கு மற்றும் தெற்கு, ஆனைமலை, கிணத்துக்கடவு ஒன்றியங்களில் உள்ளாட்சி தின சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் இன்று (நவ.,1) நடந்தது.
இதில், பொள்ளாச்சி தெற்கு ஒன்றியம், சிங்காநல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், மாவட்ட கலெக்டர் பவன் குமார் கலந்து கொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில், பொள்ளாச்சி சப்-– கலெக்டர் ராம கிருஷ்ணசாமி, மாவட்ட திட்ட அலுவலர் மைக்கேல் அந்தோணி பெர்னாண்டோ, மகளிர் திட்ட அலுவலர் மலர்விழி உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள் மற்றும் தணிக்கை) (கிழக்கு) பாலசுப்பிரமணியன், துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் பொது மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
மாவட்ட கலெக்டர் பேசியதாவது : டெங்கு பாதிப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கை சார்ந்து பேசினார். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் சாலை, கால்வாய் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும்.
ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை பெய்ய வேண்டிய மழை இல்லை. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்ய துவங்கியுள்ளது. இதை சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். இத்துடன் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் மழை சேகரிப்பு செய்வதை உறுதிப்படுத்துவதுடன், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
தொடர்ந்து ஊராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் பொது மக்கள், கலெக்டரிடம் மனு வழங்கினர்.
பின்னர் நிருபர்களிடம் கலெக்டர் கூறுகையில், ‘‘ கிராம சபை கூட்டத்தில், டி.என்., வெற்றி திட்டம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக பொது மக்களுக்கு தேவையான ரோடு, தெரு விளக்கு போன்ற அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும்,’’ என்றார்.