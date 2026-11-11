கவியருவியில் குளியல்: சுற்றுலா பயணியர் குஷி

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
ஆனைமலை: ஆழியாறில் திரண்ட சுற்றுலா பயணியர், கவியருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர்.
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பொள்ளாச்சி வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட ஆழியாறு கவியருவிக்கு சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவு வந்து செல்கின்றனர்.
தண்ணீர் வரத்து குறைவு மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள இருந்ததால் கடந்த மார்ச் மாதம், 13ம் தேதி தற்காலிகமாக ஆழியாறு கவியருவிக்கு சுற்றுலாப் பயணியர் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், வனத்துறை அனுமதி அளித்ததையடுத்து, கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் கவியருவிக்கு சுற்றுலாப்பயணியர் அனுமதிக்கப்பட்டனர். விடுமுறை நாட்களில் சுற்றுலாப் பயணியர் குடும்பத்துடன் குளித்து மகிழ்கின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, தொடர் விடுமுறையால் சுற்றுலாப் பயணியர் குடும்பத்துடன் ஆழியாறில் திரண்டு, அணை அழகை கண்டு ரசித்ததுடன், கவியருவியில் குளித்தும் மகிழ்ந்தனர்.