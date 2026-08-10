புதர் சூழ்ந்த நகராட்சி தாவரவியல் பூங்காவை அழகுபடுத்துங்க! சீரமைக்க சுற்றுலா பயணியர் வலியுறுத்தல்
புதர் சூழ்ந்த நகராட்சி தாவரவியல் பூங்காவை அழகுபடுத்துங்க! சீரமைக்க சுற்றுலா பயணியர் வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஆக 09, 2026 04:32 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:30 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில், புதர் சூழ்ந்த தாவரவியல் பூங்காவில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் சுற்றுலாபயணியர் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர். இதை நகராட்சியினர் அழகுபடுத்தி சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு உள்ளிட்ட சுற்றுலாஸ்தலங்களையடுத்து, கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் தான் அதிக அளவில் சுற்றுலாபயணியர் வந்து செல்கின்றனர்.
வெளிநாட்டு சுற்றுலாபயணியரும், அதிக அளவில் வால்பாறையின் இயற்கை அழகை கண்டு ரசிக்கின்றனர். சீசன் காலங்களில் அதிக அளவில் வந்து செல்கின்றனர். தற்போது வார விடுமுறை நாட்களிலும் அவர்கள் வருகை அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், வால்பாறையில் நகராட்சி சார்பில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாவரவியல் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. பூங்காவிற்கு செல்ல நுழைவு கட்டணமாக, 20 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது.
இப்பூங்காவில் எந்த ஒரு அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத நிலையில் புதர்மண்டிக்கிடப்பதால், சுற்றுலாபயணியர் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
வசதிகள் இல்லை சுற்றுலாபயணியர் கூறியதாவது:
'வால்பாறைக்கு வரும் சுற்றுலாபயணியரை மகிழ்விக்கும் வகையில் நகராட்சி சார்பில் பல்வேறு இடங்கள் இருந்தாலும், எங்கும் அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. குறிப்பாக தாவரவியல் புதர் சுழ்ந்து காடுபோல் காட்சியளிக்கிறது. இதனால் பகல் நேரத்தில் சிறுத்தையும், பாம்புகளும் பூங்காவிற்குள் வந்து செல்கின்றன.
தாவரவியல் பூங்காவில் சுற்றுலாபயணியர் கண்டு ரசிக்கும் படியாக பூக்கள் கூட இல்லை. குழந்தைகள் விளையாடும் ஊஞ்சல், துாரி உள்ளிட்ட பொருட்கள் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது.
புதர் சூழ்ந்து காணப்படும் பூங்காவை, நகராட்சி அதிகாரிகள் மீண்டும் அழகுபடுத்தி சுற்றுலாபயணியர் பயன்பாட்டிற்காக திறந்துவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.
பருவ மழைக்கு பின் பணிகள் நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, 'வால்பாறை காமராஜ்நகரில் அமைந்துள்ள நகராட்சி தாவரவியல் பூங்காவை சுற்றியுள்ள புதர்கள் அகற்றி, போதிய அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பருவ மழைக்கு பின்னர் பூங்காவை அழகுபடுத்தும் விதமாக டெண்டர்விடப்பட்டு, பணிகள் துவங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.