சகோதயா பள்ளி கேரம் போட்டிகள்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:06 PM
மேட்டுப்பாளையம்: சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளுக்கு இடையேயான கேரம் போட்டியில், அதிக வெற்றி புள்ளிகளை எடுத்த பிருந்தாவன வித்யாலயா பள்ளி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றது.
கோவை சகோதயா சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளுக்கு இடையேயான, 47வது சகோதயா கேரம் விளையாட்டுப் போட்டிகள், காரமடை காந்தி நகரில் உள்ள பிருந்தாவன வித்யாலயா பள்ளியில் நடந்தது. நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் முதல்வர் சாரதா தேவி தலைமை வகித்து போட்டிகளை துவக்கி வைத்தார். இதில் ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவுகளில் தனித்தனியாக போட்டிகள் நடந்தன. 15 பள்ளிகளில் இருந்து, 130க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
கேரம் போட்டிகள் தேசிய நடுவர் கணேஷ் தலைமையில், பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் தினேஷ், கேரம் பயிற்சியாளர் ஆனந்த் மற்றும் விஜயகுமார் ஆகியோர் போட்டிகளை முன்னின்று நடத்தினர். இதில், 51 வெற்றிப் புள்ளிகளை எடுத்த, காரமடை பிருந்தாவன வித்யாலயா பள்ளி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றது. 31 வெற்றி புள்ளிகளை எடுத்த, அக்சரம் இண்டர்நேஷனல் பள்ளி இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றது.