மத்திய அமைச்சர்களுடன் ‘பாரத் டெக்ஸ்’ தலைவர் சந்திப்பு
மத்திய அமைச்சர்களுடன் ‘பாரத் டெக்ஸ்’ தலைவர் சந்திப்பு
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:24 PM
திருப்பூர்: ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் (ஏ.இ.பி.சி.,) தலைவரான சக்திவேல், ‘பாரத் டெக்ஸ்’ வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். டில்லியில், மத்திய வர்த்தகம், தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் ஆகியோரை சந்தித்து வழிகாட்டுதல்களை பெற்றார்.
சந்திப்பின் போது, தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை முழுமையாக பயன் படுத்தி, சர்வதேச சந்தையில் இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து சக்திவேல் கூறுகையில், ‘‘தொழில் துறை அமைச்சரின் தொலை நோக்கு பார்வையில் உருவான ‘பாரத் டெக்ஸ்’, இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஜவுளி துறையையும் ஒரே சர்வதேச மேடையில் ஒருங் கிணைக்கும் வரலாற்று முயற்சி. உலகச் சந்தையில் இந்தியாவின் நிலையை வலுப்படுத்துவது குறித்து, துறை அமைச்சர்களிடம் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
‘பாரத் டெக்ஸ் 27’ சர்வதேச கண்காட்சியை மிக பிரமாண்டமாக, உலகளவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற் படுத்தும் வகையில் நடத்துவது குறித்தும் இரு அமைச்சர்களுடனும் கருத்து பரிமாற்றங்கள் நடந்தன,’’ என்றார்.