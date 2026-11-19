சின்னவெங்காயத்துக்கு பெரிய விலை: கிலோ 180 ரூபாய்க்கு விற்பனை
சின்னவெங்காயத்துக்கு பெரிய விலை: கிலோ 180 ரூபாய்க்கு விற்பனை
UPDATED : நவ 18, 2026 05:33 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:30 PM
கோவை: உற்பத்தி குறைவு காரணமாக சின்ன வெங்காயம் விலை, டிசம்பர் வரை குறைய வாய்ப்பு இல்லை என்கின்றனர் வியாபாரிகள்.
கடந்த சில மாதங்களாக சின்னவெங்காயம் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த மாதம் துவக்கத்தில் மொத்த விற்பனையில் கிலோ ரூ.110 முதல் 120 வரையும், சில்லரை விலையில் 140 முதல் 150 ரூபாய் வரையும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தீபாவளிக்கு பிறகு ரூ.80 வரை குறைந்தது.
இப்போது மீண்டும் விலை உயர்ந்து, மொத்த மார்க்கெட்டில் கிலோ ரூ.165 க்கும், சில்லரை விலையில் 180 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது. இது நேற்றைய நிலவரம். சென்னை உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களில் கிலோ 220 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தியாகி குமரன் காய்கறி மார்க்கெட் வியாபாரி பாபு கூறுகையில், ‘‘சின்ன வெங்காயத்தை பொறுத்தவரை ஆலாந்துறை, தொண்டாமுத்துார் பகுதியில் பட்டறையில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட வெங்காயம்தான் விற்பனைக்கு வருகிறது. விளைச்சல் குறைவு காரணமாகத்தான் இந்த விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. மொத்த விலையில் கிலோ 165 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மைசூர் பகுதியில் இருந்து வரும் சின்னவெங்காயம் வரவில்லை. இப்போது விதைக்கப்பட்ட வெங்காயம் அறுவடைக்கு வர இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகும். அது வரை விலை குறைய வாயப்பில்லை’’ என்றார்.