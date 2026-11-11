/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பைக்கில் சென்ற பிளஸ்2 மாணவன் பஸ் மோதி பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
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அன்னூர்: அன்னூர் அ.
மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த லேத் ஒர்க் ஷாப் தொழிலாளி. பழனிசாமி பாக்கியம். தம்பதியின் மூத்த மகன் சங்கீர்த்தனன், 17. அன்னூர் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்தார். நேற்று மதியம் பைக்கில், அன்னூர் சென்று கொண்டிருந்தார். ஓதிமலை சாலை, பெட்ரோல் பங்க் அருகே சென்ற போது, மைசூருக்கு சென்ற அரசு பஸ், பைக் மீது மோதியது. பலத்த காயமடைந்த சங்கீர்த்தனன், தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். போலீசார், விசாரிக்கின்றனர்.