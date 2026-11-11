இந்து முன்னணி தலைவர் கார் மீது பைக் மோதல்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
கோவை: இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் கார் மீது பைக் மோதியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம். இவர் கோவை ரங்கே கோனார் வீதியில் உள்ள இந்து முன்னணி அலுவலகத்துக்கு நேற்று வந்தார். அவரது கார் அலுவலகம் முன் நின்றிருந்தது. மதியம், 12:45 மணிக்கு அவ்வழியாக பைக்கில் இருவர் வந்தனர். எதிர்பாரதவிதமாக பைக், கார் மீது மோதியது.
இதையடுத்து அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அங்கு நின்றிருந்த இந்து முன்னணி அமைப்பினர் பைக்கில் வந்தவர்களை பிடித்து விசாரித்தனர். காட்டூர் போலீசாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீசார் அவர்களிடம் விசாரித்தனர்.
அதில் பைக்கில் வந்தது, பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஆகாஷ் மற்றும் விகாஷ் என்பதும், நஞ்சப்பா ரோட்டில் உள்ள முஸ்தபா என்பவரது கடையில் பணிபுரிவதும் தெரிந்தது. பைக் மோதிய விபத்தில் எவ்வித உள்நோக்கமும் இல்லை எனத் தெரிய வந்ததால், போலீசார் அவர்களை அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்து முன்னணி சார்பில் போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் சி.எஸ்.ஆர்., பதிவு செய்தனர்.
கண்டனம்
ஹிந்து முன்னணி மாநில பொது செயலாளர் கிஷோர்குமார் அறிக்கை:
கோவை, காட்டூர் விநாயகர் கோவில் அருகில் உள்ள ஹிந்து முன்னணி அலுவலகத்தில், இன்று (நேற்று) மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் அலுவலகத்தின் மேல் தளத்தில் இருந்தார். அவர் வந்த வாகனம் அலுவலகத்தின் அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அப்போது, ஒரு இருசக்கர வாகனத்தால், மாநில தலைவரின் வாகனத்தின் மீது மோதியுள்ளது.
ஏற்கனவே, மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியத்துக்கு கொலை மிரட்டல்கள் இருந்து வரும் நிலையில், தற்போது இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
அதேபோல், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன். திருப்பூர் ஹிந்து முன்னணி அலுவலகத்தின் மேல் மாடியில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டி மீது ஒரு மர்ம நபர் ஏறினார். அவரை போலீசார் துரத்தி விட்டனர்.
எனவே, இந்த தொடர் சம்பவங்களை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக உளவு பிரிவும், போலீசாரும் இதன் பின்னணியில் ஏதேனும் சதி உள்ளதா என, விரிவாக விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து கைது செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.