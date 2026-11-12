‘கட்சி நிதி’ வசூலை தி.மு.க., வெளியிடுமா பா.ஜ., பொருளாளர் எஸ்.ஆர்.சேகர் கேள்வி
‘கட்சி நிதி’ வசூலை தி.மு.க., வெளியிடுமா பா.ஜ., பொருளாளர் எஸ்.ஆர்.சேகர் கேள்வி
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:52 PM
கோவை: ‘கட்சி நிதியாக எவ்வளவு வசூலிக்கப்பட்டது என்கிற விபரத்தை தி.மு.க., வெளியிட தயாரா’ என, பா.ஜ., மாநில பொருளாளர் எஸ்.ஆர்.சேகர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
அவரது அறிக்கை:
30 ஆண்டுக்கு முன் கும்பகோணத்தில் ஒரு பள்ளி எரிந்து, 100 மாணவர்களுக்கு மேல் பலியான சம்பவத்துக்கு பின், தமிழகத்தில் எந்த பள்ளிக்கும் நிரந்தர லைசென்ஸ் கொடுப்பதில்லை என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டதாம். அது, தி.மு.க.,வுக்கும், முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷுக்கும் பண மழை கொட்டும் காமதேனு ஆகியிருக்கிறது. 177 பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர லைசென்ஸ் வழங்க கோடிக்கணக்கில் பணம் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மகேஷின் ஜாமின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டது. நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பில், குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் முக்கியமானது. அதன் 16வது பாராவில், ‘லைசென்ஸ் புதுப்பிப்பது, நிரந்தரமாக்க ‘பார்ட்டி பண்ட்’ என்ற பெயரில் பணம் வசூலிக்கப்பட்டு இருக்கிறது’ என கூறியிருக்கிறார்.
‘பார்ட்டி பண்ட்’ என்கிற பெயரில் லஞ்சம் வாங்கியிருப்பது வெட்ட வெளிச்சமாகிறது. இத்தொகை கட்சியின் பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதா, கட்சி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதா, கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் வசூலித்த தொகையை பற்றி, டி.ஆர்.பாலுவும், கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினும் வாய் திறக்காதது ஏன், பள்ளிகளிடம் இருந்து கட்சி நிதி பெற்ற விபரங்களை தி.மு.க., வெளியிடுமா?
‘பார்ட்டி பண்ட்’ என்கின்ற லஞ்ச பணம் சுருட்டியதில் மகேஷ் மட்டுமே மூளையாக இருந்திருக்க முடியாது. மகேஷ் குடும்பம் ஐந்து தலைமுறையாக மேலிடத்தோடு நட்பு மட்டுமல்ல; உறவு கொண்டது. அறிவாலயத்தின் பச்சைக்கொடி இல்லாமல் இதை செய்திருக்க முடியாது.
இரண்டு முறை உதயநிதி சிறைக்குச் சென்று சந்தித்திருக்கிறார்.
லஞ்சத்துக்கு தி.மு.க., சூட்டிய மற்றொரு பெயர் ‘பார்ட்டி பண்ட’. பாவம், இம்முறை வில்சன்களால் கூட ‘பெயில்’ வாங்க முடியவில்லை. ‘பெயில்’ வாங்க முடியாதவர்களால், எப்படி சிறைக்குச் செல்லாமல் தண்டனை பெறாமல், மகேஷை காப்பாற்ற முடியும்.
‘உள்ளே’ போகும்போது மகேஷ் மட்டும் இம்முறை தனியாக போக முடியாது, ‘பார்ட்டி பண்ட்’ பெற்றுக் கொண்ட பொருளாளரும், தலைவரும் இவரோடு ஜெயிலுக்கு துணையாக வருவார்கள்.
இவ்வாறு, கூறியுள்ளார்.