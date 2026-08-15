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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ காற்றுக்கு உயிர் காற்றை மட்டும் ஊதல; கனவுக்கும் உயிர் கொடுக்கணும்!

காற்றுக்கு உயிர் காற்றை மட்டும் ஊதல; கனவுக்கும் உயிர் கொடுக்கணும்!

காற்றுக்கு உயிர் காற்றை மட்டும் ஊதல; கனவுக்கும் உயிர் கொடுக்கணும்!

ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM

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நம்ம கையில் இருக்கிற திறமைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா போதும், வாழ்க்கையே வேற லெவலுக்கு போயிடும் – இதை தனது வாழ்க்கையால் நிரூபித்திருக்கிறார் பவித்ரா கண்ணன்.

சாதாரண பலுான் தான் ஆனால், அது கிடைக்க வேண்டிய ஆள் கையில் கிடைச்சால் வேற விதமாக மாறும் என்பதை நிரூபிக்கிறார் பவித்ரா. 13 ஆண்டுகளாக பலுான் ஸ்கல்ப்ச்சர் என்ற வித்தியாசமான கலையில் ஈடுபடகிறார். பிறந்தநாள் விழாக்கள், தீம் பார்ட்டிகள், பள்ளி நிகழ்ச்சிகள், என பல்வேறு மேடைகளில் தனது படைப்புகளால் அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறார்.

பலுான் ஸ்கல்ப்ச்சர் அலங்காரம் அல்ல. நீளமான மேஜிக் பலுான்களை பயன்படுத்தி நாய், முயல், பூ, பட்டாம்பூச்சி, கிரீடம், வாள், கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்கள், சூப்பர் ஹீரோக்கள், விலங்குகள் என எண்ணற்ற உருவங்களை கைகளால் திருப்பி, மடக்கி, இணைத்து உருவாக்கும் ஒரு தனித்துவமான கலை. பார்க்க எளிதாகத் தோன்றினாலும், இதற்குப் பொறுமை, துல்லியம், கற்பனைத் திறன் மற்றும் நல்ல பயிற்சி அவசியம் என்கிறார் பவித்ரா.

அடிப்படைகளை தானாகவே கற்றுக்கொண்டவர், தனது மகளுக்காக வித்தியாசமான பலுான் உருவங்களை உருவாக்க ஆரம்பித்தார். நண்பர்கள், உறவினர்கள் பாராட்டியதோடு, நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அழைக்க ஆரம்பித்தனர். அதுவே இன்று ஒரு தனி அடையாளமாக மாறியுள்ளது. சிங்கப்பூரில் வேலை செய்த காலத்திலும், குழந்தைகள், குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் இக்கலையை அறிமுகப்படுத்தி பலரின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளார்.

ஒரு குழந்தை நான் செய்த பலுான் உருவத்தைப் பார்த்து சிரிக்கும், அந்த நிமிடம், அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய விருது,’’ என்று மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்கிறார்.

‘‘பல பெண்கள் படித்திருந்தாலும், குடும்பச் சூழல், பொருளாதாரப் பொறுப்பு காரணமாக வேறு துறைகளில் வேலை செய்கிறார்கள். ஆனால் மனசுக்குள் இருக்கும் திறமையை மறந்துவிடக் கூடாது. நம் ‘ஹாபி’ கூட நாளை ஒரு வெற்றியை தரலாம். துவங்க தைரியம் மட்டும் போதும்,’’ என்கிறார் அவர்.

இக்கலை மனஅழுத்தத்தைக் குறைப்பதோடு, புதிய மனிதர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பையும், படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தும் மேடையையும் தருகிறது. ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும் தயார் என்கிறார்.

‘கனவு காணுங்கள், அதை நம்புங்கள், ஒரு நாள் அக்கனவே உங்களை உலகம் அறியும் அடையாளமாக மாற்றும்’ என்ற எண்ணத்தை நினைவூட்டுகிறது பவித்ராவின் பயணம்.

தொடர்புக்கு : 99655 61455

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