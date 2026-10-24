மேலாண்மை குழு கூட்டம் ஒத்திவைப்பு

UPDATED : அக் 09, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:24 PM
அன்னுார்: நிர்வாக காரணங்களால், இன்று நடக்கயிருந்த பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம், வரும் 24ம் தேதி நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு, துவக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மை குழு நிர்வாகிகள் தேர்தல், கடந்த மாதம் நடந்தது. அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, மேல்நிலைப்பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல், இன்று நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், அன்னுார் வட்டாரத்தில் உள்ள பசூர், பெரியபுத்துார், பொன்னே கவுண்டன்புதுார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிகளிலும், அன்னுார், சொக்கம்பாளையம், ஆனையூர், காட்டம்பட்டி, கெம்பநாயக்கன் பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளிலும், இன்று காலை நடக்கயிருந்த பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம், வரும் 24ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது என, பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பெற்றோர், சமூக ஆர்வலர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும்படி அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.