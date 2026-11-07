அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க பத்திர எழுத்தர்கள் ஸ்டிரைக்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, பத்திர எழுத்தர்கள் சார்பில் பத்தரப்பதிவு இ–டெண்டர் முறையை முழுமையாக கைவிடக் கோரி, கடை அடைத்து வேலை நிறுத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழக பத்திரப்பதிவு துறையில் பத்திரம் பதிவு செய்ய இ–டெண்டர் முறை கொண்டுவரப்படும் என, அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால், ஆவண எழுத்தர்கள் மற்றும் வக்கீல்கள் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
மேலும், போலி ஆவணங்கள், ஆள்மாறட்ட மோசடிகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்து, இ–டெண்டர் நடைமுறையை ரத்து செய்யக் கோரி, கடந்த அக்டோபர் 26ம் தேதியன்று, கிணத்துக்கடவு சார் பதிவாளர் அலுவலகம் முன், பத்திர எழுத்தர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதை தொடர்ந்து, கிணத்துக்கடவு பத்திர எழுத்தர்கள் சங்கம் சார்பில் வேலை நிறுத்தம் செய்வதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அதன் படி, நேற்று 6ம் தேதியன்று, கிணத்துக்கடவில் உள்ள, 30க்கும் மேற்பட்ட பத்திர எழுத்தர்கள், இ–டெண்டர் முறையை கண்டித்து கடை அடைப்பு செய்து வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வரும், 11ம் தேதி வரை (6 நாட்கள்) வேலை நிறுத்த போராட்டம் தொடரும், என, பத்திர எழுத்தர்கள் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.