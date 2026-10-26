போனஸ் பிரச்னை ஒப்பந்த நிறுவனம் விளக்கம் தூய்மை பணியாளர் கோரிக்கைக்கு இன்று பதில்
போனஸ் பிரச்னை ஒப்பந்த நிறுவனம் விளக்கம் தூய்மை பணியாளர் கோரிக்கைக்கு இன்று பதில்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 05:36 PM
கோவை: துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்க வேண்டிய கட்டாயம் எங்களுக்கு இல்லை. ஆனாலும், மற்ற தொழில்களில் போனஸ் பெறுபவர்களை பார்த்து, தூய்மை பணியாளர்கள் ஏமாற்றம் அடைய கூடாது என்பதால், நாங்களாகவே ஆளுக்கு 5,500 ரூபாய் கொடுத்தோம்” என்று ஒப்பந்த நிறுவனம் சொல்கிறது.
தீபாவளிக்கு 8.33 சதவீதம் போனஸ் தர வேண்டும் என்று ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் கேட்கின்றனர். ஆனால், ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்க அவசியம் இல்லை என ஒப்பந்த நிறுவனம் கூறுகிறது.
துப்புரவு ஊழியர்கள் இதை ஏற்கவில்லை. வேலை நிறுத்தம் செய்தனர். உடனே மாநகராட்சி, ஒப்பந்த நிறுவனத்துடன் பேச்சு நடத்தியது. நிறுவனம் தன் நிலையில் உறுதியாக இருந்தது. அதனால் பேச்சில் தீர்வு வரவில்லை. அடுத்து, தொழிலாளர் துறை அலுவலகத்தில் பேச்சு நடந்தது. தீர்வு கிட்டவில்லை.
பி.எம்.எஸ் உள்ளிட்ட சங்கங்கள், ஒப்பந்த நிறுவனம் போனஸ்க்காக சம்பளத்தில் மாதம் சராசரியாக ரூ.1,494 பிடித்தம் செய்கிறார்கள். அதன்படி ரூ.17,928 போனஸ் வழங்க வேண்டும். ஆனால் ரூ.5,500 மட்டுமே தருகிறார்கள். அப்படி என்றால், எங்கள் சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்த மீதி தொகை எங்கே என்று கேட்டனர்.
அந்த தகவலை தினமலர் வெளியிட்டது. அதற்கு, ஒப்பந்த நிறுவனமான சீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் ஒரு விளக்கம் அளித்துள்ளது. ”பி.எப்., இன்சூரன்ஸ் தொகையை மட்டுமே தொழிலாளர் சம்பளத்தில் பிடிக்கிறோம். போனசுக்காக எதுவும் பிடிக்கவில்லை. அப்படி பிடிக்க வேண்டும் என்று, மாநகராட்சியுடன் நாங்கள் போட்ட ஒப்பந்தத்தில் எந்த விதியும் இல்லை. பி.எப், காப்பீடுக்கு பிடிக்கும் தொகையை வங்கியில் செலுத்துகிறோம். மற்ற தொழில்களில் வேலை செய்பவர்கள் தீபாவளி போனஸ் வாங்கும்போது, நமது தூய்மை பணியாளர்கள் மட்டும் ஏமாற்றம் அடைய கூடாது என்பதற்காக, நாங்களே முன்வந்து அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியாக ரூ.5,500 வழங்கினோம் என்று நிறுவனம் சொல்கிறது.
”இதை நாங்கள் ஏற்க முடியாது. ஒரு மாத சம்பளத்தை போனசாக தர வேண்டும்” என்று தொழில் சங்கங்கள் கேட்கின்றன. “தொழிலாளர் நல துறை என்ன சொல்கிறதோ, அதை ஒப்பந்த நிறுவனம் கேட்க வேண்டும்” என்று மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பதை அறிய, இன்று மாநகராட்சி கமிஷனர் தலைமையில் நடக்க இருக்கும் முத்தரப்பு கூட்டம் முடியும் வரை பொறுத்திருக்க வேண்டும்.