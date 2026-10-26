துாய்மை பணியாளர்ளுக்கு போனஸ் பேச்சுவார்த்தை

UPDATED : அக் 13, 2026 08:35 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:36 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகை நவ. 8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. மாநகராட்சி ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு இரு திராவிட ஆட்சியில் முறையான போனஸ் வழங்கவில்லை; தவெக ஆட்சியில் அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தி வழங்க வேண்டும் என்று தூய்மை பணியாளர் சங்கங்கள் வலியுறுத்தின.
மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. துணை கமிஷனர் குமரேசன், தூய்மை பணியாளர் தொழிற்சங்கங்கள், ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டன. அப்போது சில சங்கத்தினர், 8.33 சதவீத போனஸ் வழங்க வேண்டும் என கூறினர்.
சில சங்கத்தினர், ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் போனஸ்க்காக சம்பளத்தில் மாதாமாதம் பிடித்தம் செய்யும் தொகையை வழங்க வேண்டும் என கூறினர்.
ஒப்பந்த நிறுவனம் சார்பில் பங்கேற்றவர்கள், நிர்வாகத்தில் பேசிவிட்டு சொல்வதாக கூறினர். அடுத்த வாரம் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இறுதி செய்ய முடிவாகியுள்ளது.