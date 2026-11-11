தீபாவளி முடிந்தும் போனஸ் வரலை பொங்கலுக்கு முன்பே கவலை
தீபாவளி முடிந்தும் போனஸ் வரலை பொங்கலுக்கு முன்பே கவலை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
கோவை: மாநகராட்சியில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற சத்துணவு அமைப்பாளர்கள், சமையலர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு, கடந்த ஆண்டு வழங்க வேண்டிய பொங்கல் போனஸ் தொகை இதுவரை வழங்கவில்லை.
2019ம் ஆண்டு முதல், ஓய்வுபெற்ற சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸாக ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டது. மாநகராட்சி பள்ளிகளில் பணிபுரிவோருக்கு கடந்த ஆண்டு போனஸ் 400 பேருக்கு வர வில்லை. இது பற்றி ஓய்வுபெற்ற சத்துணவு ஊழியர்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 6 முறை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்கின்றனர்.
சத்துணவு ஊழியர்கள நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது; அரசிடமிருந்து கருவூலத்துக்கும், அங்கிருந்து மாநகராட்சிக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். ஆனால் மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டால், நிதி வரவில்லை என்றும், வந்த நிதி மீண்டும் கருவூலத்துக்கே திருப்பி அனுப்பி விட்டதாக காரணம் சொல்கின்றனர். இந்த ஆண்டு முடிய போகிறது; அடுத்த பொங்கலே வந்துவிடும் போலிருக்கிறது. குறைந்த ஓய்வூதியம் பெறும் எங்களது போனஸ் தொகையை விரைந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுங்கள், என்றனர்.