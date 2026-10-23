/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தமிழ்ச்சங்க விழாவில் புத்தக வெளியீடு
UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
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கோவில்பாளையம்: கவையன்புத்தூர் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில், இலக்கிய சொற்பொழிவு, கோவில்பாளையம், விவேகானந்தா மேலாண்மை கல்லூரியில் நடந்தது.
விழாவில், அன்னூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தமிழ் ஆசிரியை பாமா வரவேற்றார். சிவசக்தி சமூக சேவை அமைப்பின் தலைவர் தங்கராசு தலைமை வகித்து பேசினார்.
பேரூர் தமிழ்க் கல்லூரி முதல்வர் திருநாவுக்கரசு, 'ஓதி உணர்ந்தும், பிறர்க்கு உரைத்தும்,' என்னும் தலைப்பில் பேசினார். விழாவில், 'சிவசக்தி சமூக சேவை மற்றும் அம்மா 93 தாமரை மலர்,' ஆகிய இரு புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டன. பேச்சாளர்கள் அதைப் பெற்றுக் கொண்டனர். பணி நிறைவு தலைமை ஆசிரியர் சோமசுந்தரம், பேராசிரியர் நஞ்சையன், பணி நிறைவு ஆசிரியர் நடராஜன், தர்மலிங்கம், செல்வராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.