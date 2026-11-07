பொய்யான எழுத்தாளர்கள் பெயர்களில் நுால்கள்!

UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:58 PM
நகர நீர் மேலாண்மை: பொதுமக்களின் உரிமை – கீர்த்தி கோவிந்த்
நகரத்து நெடுஞ்சாலை கவனிகள்– - மாலதி சேதுராமன்
நகரத்தின் ஊசல்: மாசுபாடும் மனித வாழ்வும் – கார்த்திகா அவினாஷ்
நகரம் விழுங்கும் இயற்கை – மனிஷா ராம்சரண்
நகரமும் நம்பிக்கையும்: பொதுப் பாதுகாப்பின் சவால்கள் -– மது சக்தி
நகர நீர் சுகாதாரம்: பொதுநலத்தின் அவசியம் – தாமரை கார்த்தி
நகர நீர் சட்டங்கள்: பொதுநலப் போராட்டம் சக்தி சூர்யா
நகர நீர் கல்வி: சமூக விழிப்புணர்வு –கார்த்திகா அவினாஷ்
நகர நீர் எதிர்காலம்: சமத்துவ உலகம் –ஜோதி ஹரிஹரன்
நகர நீர் அமைப்புகள்: வரலாற்றுப் பார்வை - –ஜோதி ஹரிஹரன்
நகர நீர்: பொதுத்துறை வெற்றி –- கீர்த்தி கோவிந்த்
ஆசிரியர்களின் பெயர்கள்
ஜோதி சரவணன், ஜோதி ஹரிஹரன், ஜோதிலட்சுமி அன்பழகன், நிவேதா அன்பழகன், தாமரை பன்னீர், ராணி பன்னீர், தாமரை கார்த்தி, தாமரை சிவா, தாமரை முரளி, சூர்யா பாலு, மங்களேஸ்வரி பாலு, விஜய பாலு, விஜய ஆதித்தன், திரிஷா விஜய், மோனிகா சூர்யா, மோனிகா ரவி, பிருந்தா சேதுராமன், தர்ஷினி சேதுராமன், மனிஷா சரவணன், மனிஷா தினேஷ், திவ்யா தினேஷ்.
நுால்களும், அவற்றை எழுதிய எழுத்தாளர்கள் பெயர்களும். இவை அனைத்துமே போலியான பெயர்கள் என்று எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.