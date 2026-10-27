பொள்ளாச்சியில் மைக்ரோ டெக் பார்க் திட்டத்தை வேகப்படுத்துங்க! தொழில்வர்த்தக சபை சார்பில் அரசுக்கு வலியுறுத்தல்
பொள்ளாச்சியில் மைக்ரோ டெக் பார்க் திட்டத்தை வேகப்படுத்துங்க! தொழில்வர்த்தக சபை சார்பில் அரசுக்கு வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 27, 2026 05:10 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில், ‘மைக்ரோ டெக் பார்க்’ அமைப்பதற்கான இடம் தேர்வு செய்வதை வேகப்படுத்த வேண்டுமென, தொழில் வர்த்தக சபையினர், சமூக ஆர்வலர்கள் அரசை வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
பொள்ளாச்சியில், பொறியியல் கல்லுாரிகள் அதிகளவு உள்ளன. கோவையின் கல்வி, தொழிற்சாலைகள் விஸ்தரிப்பு பகுதியாக பொள்ளாச்சி வளர்ந்து வருகிறது.
பொறியியல் படிப்பு முடிக்கும் மாணவர்கள், வேலைவாய்ப்புக்காக வெளிமாநிலங்கள், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்கின்றனர். இங்கு பொறியியல் படிப்பு முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில், ஐ.டி., பூங்கா அமைக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு அமைத்து வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கினால், பொள்ளாச்சி பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள், வேலைக்காக பெங்களூரு, சென்னை, ைஹதராபாத் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்வது குறையும், என, நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது.
தேர்தல் அறிக்கையில் கூட, அரசியல் கட்சியினர் போட்டி போட்டு பொள்ளாச்சியில் ஐ.டி., பூங்கா கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, வாக்குறுதி அளித்தனர்.
பொதுமக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என பொள்ளாச்சி தொழில் வர்த்தக சபை சார்பிலும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆக., மாதம் நடந்த சட்டசபை கூட்டத்தொடரில், தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா பேசுகையில், ‘தமிழக முதல்வர், பின் தங்கிய மாவட்டங்களில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்.
அதன்படி, பொள்ளாச்சியில், 3 – 5 ஏக்கரில், ‘மைக்ரோ டெக் பார்க்’ கொண்டு வருவதற்கான வசதிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள முதல்வர் உத்தரவிட்டார். ‘ஒர்க் பர்ம் ேஹாம் டவுன்’ என்ற அடிப்படையில், ‘மைக்ரோ டெக் பார்க்’ அமைக்க நிலம் தேடப்படுகிறது,’ என்றார்.
இதையடுத்து, பொள்ளாச்சியில் மைக்ரோ டெக் பார்க் அறிவிப்பை, தொழில்வர்த்தக சபை மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் வரவேற்றனர். அறிவிப்பு வெளியாகி இரண்டு மாதங்களான நிலையில், இதற்கான நிலம் கண்டறியப்படாமல் உள்ளது. எனவே, இப்பணியை தாமதப்படுத்தாமல், விரைவில் கண்டறிய வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தொழில்வர்த்தக சபை தலைவர் முத்துசாமி கூறுகையில், ‘‘பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக உள்ளது. ‘மைக்ரோ டெக் பார்க்’ வாயிலாக, தகவல் தொழில்நுட்பம், நவீன தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், பொள்ளாச்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும்.
இளைஞர்களுக்கு உள்ளூரிலேயே உயர்தர வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும். ‘ஸ்டார்ட் அப்’ மற்றும் புதிய தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சிக்கு சிறந்த சூழல் உருவாகும். எனவே, இதற்கான இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகளை தாமதப்படுத்தாமல் வேகப்படுத்த வேண்டும். இத்திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்த அரசு மற்றும் அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
வருவாய்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘பொள்ளாச்சி – கோவை ரோடு, கிணத்துக்கடவு பகுதிகளில், ‘மைக்ரோ டெக் பார்க்’ அமைப்பதற்காக இடம் தேர்வு செய்ய கள ஆய்வுப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அரசு நிலம் உள்ளதா என ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு, இடம் கண்டறியப்படும்,’ என்றார்.