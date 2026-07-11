(ரெசிபி 3) பாசிப்பருப்பு பணியாரம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:10 AM
தேவையான பொருட்கள்: பாசிப் பருப்பு -1/2 கிலோவெல்லம் -1/2 கிலோபொட்டுக்கடலை -1 கப்பச்சரிசி - 2 கப்புழுங்கல் அரிசி -1/2 கப்வறுத்த வெள்ளை எள் -50 கிராம்ரீபைன்ட் ஆயில் -300 மி.லி.
செய்முறை: முதலில் பாசிப்பயறை வெறும் வாணலியில் பச்சை வாசனை போக சிவக்க வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும். இதேபோல் புழுங்கலரிசியையும் வறுத்தெடுத்துக் கொள்ளவும்.வறுத்த பாசிப்பயறு, புழுங்கலரிசி, பொட்டுக்கடலை ஆகியவைகளை மிக்ஸியிலிட்டு நன்கு திரித்து, சலித்தெடுக்கவும். பச்சரிசியை இரண்டு மணிநேரம் ஊறவைத்து அலம்பி தோசைக்கு அரைப்பதைப்போல அரைத்துக் கொள்ளவும். சற்றே நீர் இருப்பது அவசியம்.வெல்லத்தை தண்ணீரில் கரைத்து வடிகட்டி எடுத்து இளம் பாகாக காய்ச்சவும். நன்கு கொதிக்கையில் அடுப்பை அணைக்கவும். சலித்து வைத்திருக்கும் மாவு, வறுத்த வெள்ளை எள் ஆகியவைகளை மெல்ல வெல்ல பாகில் கலந்து பிசையவும். உடனே இதை சிறு எலுமிச்சை அளவு உருட்டவும். ஆறிப்போனால் மாவு உருட்ட வராது.அடுப்பில் வாணலி வைத்து எண்ணை விட்டு காய்ந்ததும், வெல்லமாவு உருண்டையை, நீர்த்த அரிசிமாவில் தோய்த்தெடுத்து மெதுவாக எண்ணெயில் போட்டு பொன்னிறமாக பொரித்து எடுத்து சாப்பிட சுவையோ சுவைதான் இந்த பாசிப்பருப்பு சலங்கை பணியாரம்.