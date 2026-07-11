(ரெசிபி 2) கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் பருப்பு குழம்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:10 AM
தேவையான பொருட்கள்: துவரம் பருப்பு - 1 கப்சின்ன வெங்காயம் - 20தக்காளி - 1பூண்டு - 6 பற்கள்பச்சை மிளகாய் - 2காய்ந்த மிளகாய் - 2சீரகம் - 1 டீஸ்பூன்மஞ்சள் தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் - 2 டேபிள் ஸ்பூன்கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு - தலா 1/2 டீஸ்பூன்கறிவேப்பிலை - ஒரு கொத்துபெருங்காயத் தூள் - 1/4 டீஸ்பூன்உப்பு - தேவையான அளவுகொத்தமல்லி தழை - சிறிதளவு
செய்முறை: முதலில் ஒரு கப் துவரம் பருப்பை இரண்டு முறை நன்றாகக் கழுவி, ஒரு பிரஷர் குக்கரில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அதனுடன் நறுக்கிய தக்காளி, 10 சின்ன வெங்காயம், பூண்டு பற்கள், பச்சை மிளகாய், சீரகம் மற்றும் மஞ்சள் தூள் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும். தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி, குக்கரை மூடி மிதமான தீயில் 4 விசில் வரை விட்டு அடுப்பை அணைத்துவிடுங்கள். குக்கரில் விசில் முழுமையாக அடங்கியதும், அதைத் திறந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது ஒரு மர மத்தை வைத்து, பருப்பை ரொம்பவும் நைஸாக இல்லாமல், லேசான கொரகொரப்புடன் கடைய வேண்டும்.அடுத்ததாக அடுப்பில் ஒரு தாளிப்புக் கரண்டியை வைத்து, அதில் இரண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் ஊற்றுங்கள். எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, பெருங்காயத் தூள் தாளிக்கவும். கடுகு வெடித்ததும் மீதமுள்ள 10 சின்ன வெங்காயத்தைப் பொடியாக நறுக்கிச் சேர்த்து, அதோடு காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் கறிவேப்பிலை போட்டு வெங்காயம் பொன்னிறமாகும் வரை நன்றாக வதக்க வேண்டும். வெங்காயம் நன்றாகச் சிவந்து வதங்கியதும், அந்த மணக்கும் தாளிப்பை அப்படியே நாம் கடைந்து வைத்துள்ள பருப்பு குழம்பு மேல் கொட்டி, பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லித் தழையைத் தூவி ஒருமுறை நன்றாகக் கலந்து விட்டால் கமகமக்கும் அசல் கொங்குநாட்டுச் சுவை தயார். சுடச்சுடப் பொங்கிய சாதத்தில், இந்த மணக்கும் பருப்பு குழம்பு தாராளமாக ஊற்றி, ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுப் பிசைந்து சாப்பிட்டால், அதன் சுவை உங்களை வேறொரு உலகத்திற்கே அழைத்துச் செல்லும். இதற்குத் தொட்டுக்கொள்ள ஒரு அப்பளமோ அல்லது காரசாரமான உருளைக்கிழங்கு வறுவலோ இருந்தால், தட்டில் ஒரு பருக்கை சாதம் கூட மிஞ்சாது.