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﻿ கஞ்சா விற்பனையில் புதிதாக பெங்களூரு ஸ்டைல்!: போலீசாருக்கு பெரும் சவால்

﻿ கஞ்சா விற்பனையில் புதிதாக பெங்களூரு ஸ்டைல்!: போலீசாருக்கு பெரும் சவால்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:41 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:41 AM

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தொண்டாமுத்தூர்:போலீசாரின் கெடுபிடியில் இருந்து தப்பிக்க, 'டிராப் லொக்கேஷன்' முறையில், கஞ்சா விற்பனை கோவையில் நடக்கிறது. இதனால் குற்றவாளிகளை பிடிப்பதில் போலீசாருக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது.

கோவையில் கல்லூரி மாணவர்கள், இளைஞர்களை குறிவைத்து, கஞ்சா விற்பனை அதிகம் நடக்கிறது. கஞ்சா போதைக்கு அடிமையாகும் வாலிபர்கள், குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுத்து, குற்றவாளிகளை கைது செய்து வருகின்றனர். கஞ்சா விற்கும் நபரையும் வாங்கும் நபரையும் கையும் களவுமாக பிடித்து உள்ளே தள்ளுகின்றனர்.

போலீசாரின் இந்த கெடுபிடியில் இருந்து தப்ப, கோவை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், கஞ்சா விற்பனையாளர்கள் பெங்களூருவில் பின்பற்றப்படும் 'டிராப் லொக்கேஷன் முறையை செயல்படுத்தி வருகின்றனர்.

அதென்ன டிராப் லொக்கேஷன்?

கஞ்சா விற்கும் நபர், தனது வாடிக்கையாளரை நேரில் சந்திக்காமலே, ஒரு பொது இடத்தில் உள்ள குப்பை குவியலில், கஞ்சாவை வைத்துவிட்டு, அதை மொபைலில் படம் எடுத்து, வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பி விடுவார். கூடவே லொக்கேஷன் மேப்பையும் அனுப்புவார்.

பணத்தை ஆன்லைனில் பெற்றுக்கொள்வார். கஞ்சா விற்பவர், வாடிக்கையாளரை நேரில் சந்திப்பதில்லை. இதனால், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடும் முக்கிய குற்றவாளியை பிடிப்பது எங்களுக்கு சவால் ஆக மாறியுள்ளது என்கின்றனர் போலீசார்.

'கஞ்சா விற்பவர்கள், 'டிராப் லொக்கேஷன்' முறையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால், கஞ்சா பயன்படுத்தும் நபரை வைத்து, விற்பவரை(முக்கிய குற்றவாளி)பிடிப்பது சிரமமாக உள்ளது. இருப்பினும், வாட்ஸ்அப் எண், ஐ.பி., முகவரி வைத்து, குற்றவாளியை பிடிக்கிறோம். சிறிது தாமதம் ஏற்படுகிறது' என்கின்றனர் அவர்கள்.

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