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﻿ மரம் சார்ந்த வேளாண்மையே தேவை உரமற்ற விவசாயத்துக்கு

﻿ மரம் சார்ந்த வேளாண்மையே தேவை உரமற்ற விவசாயத்துக்கு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:42 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:42 AM

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பீளமேடு: கொடிசியா தொழிற் கண்காட்சி வளாகத்தில், இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை சார்பில், “உழவே தலை 2.0” என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கு நடந்தது.

இதில் பங்கேற்ற ஐ.நா.விருது பெற்ற இயற்கை விவசாயி வள்ளுவன் பேசியதாவது:

தமிழ்நாட்டின் விவசாயம் 60--70 ஆண்டுகளில் தலைகீழாக மாறியுள்ளது. வளமான மண்ணை கொண்ட தமிழ்நாட்டின் கரிம வளம் 2-3 சதவீதம் இருந்தது. தற்போது இது, 0.5க்கும் கீழ் உள்ளது. தவறான வேளாண்மை முறை புகுத்தப்பட்டுள்ளதால், இந்த அங்கக கரிம வளம் குறைந்துள்ளது.

ரசாயன உரங்களால் அதிக விளைச்சல் ஆரம்பத்தில் வந்தாலும், தற்போது குறைந்து விட்டது. ஒரு கிலோ யூரியாவில் 50 கிலோ விளைந்த கோதுமை, 5 கிலோவாக குறைந்து விட்டது.

ரசாயன உரமும் செயலிழக்க மண் வளம் குறைந்தது தான் காரணம். மண்ணை மாற்ற, நாட்டு மாட்டு சாணம் பயன்படுத்த வேண்டும். இதில், உள்ள நுண்ணுயிர் பெருக்கம் மேலும் வளர்ச்சிபெற அதற்கான தட்ப வெப்ப நிலை வேண்டும்.

பல அடுக்கு வேளாண்மையே இதற்கு தீர்வு. ஒரு பயிர் கலாசாரம் மாற வேண்டும். மரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட விவசாயம் தான் இந்தியாவின் வருங்காலம். புவி வெப்பமயமாதலுக்கும் இதுதான் தீர்வு.

மரங்களில் இருந்து, விழும் இலைகள் விழுந்து உரமாகின்றன. ஊடுபயிரால், மண் வளம் காக்கப்படுகிறது. மாட்டு சாணத்துடன் சேரும்போது, நுண்ணுயிர் பெருக்கம் ஏற்படுகிறது. மண் வளம் அதிகரிக்கும்போது, உற்பத்தியும் அதிகமாகிறது. வெப்பம் விழாத அளவிற்கு நிலத்தை உருவாக்கும்போது, ஐந்தடுக்குகள் கொண்ட விவசாயமாக மாறுகிறது. மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் ஊட்டச்சத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படுவதால், உரங்கள் தேவையற்றதாக மாறுகிறது.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

நிகழ்ச்சியில், இந்திய தொழில் வர்த்தக சபையின் தலைவர் ராஜேஷ்லுந்த், கவுரவ செயலாளர் பிரதீப், கொடிசியா தலைவர் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

மரங்களில் இருந்து, விழும் இலைகள் விழுந்து உரமாகின்றன. ஊடுபயிரால், மண் வளம் காக்கப்படுகிறது. மாட்டு சாணத்துடன் சேரும்போது, நுண்ணுயிர் பெருக்கம் ஏற்படுகிறது. மண் வளம் அதிகரிக்கும்போது, உற்பத்தியும் அதிகமாகிறது. வெப்பம் விழாத அளவிற்கு நிலத்தை உருவாக்கும்போது, ஐந்தடுக்குகள் கொண்ட விவசாயமாக மாறுகிறது. மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் ஊட்டச்சத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படுவதால், உரங்கள் தேவையற்றதாக மாறுகிறது.

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