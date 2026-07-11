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﻿ 'மக்கள் மனது வைத்தால் நொய்யலில் நறும்புனல் ஓடும்'

﻿ 'மக்கள் மனது வைத்தால் நொய்யலில் நறும்புனல் ஓடும்'

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:43 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:43 AM

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கோவை: எழுத்தாளர் இளங்கோவன் எழுதிய 'நதியின் பிழையன்று' நாவல் வெளியீட்டு விழா, சிறுதுளி நொய்யல் லைப் சென்டரில் நடந்தது.

விழாவுக்கு, சிறுதுளி நிர்வாக அறங்காவலர் வனிதாமோகன் தலைமை வகித்தார். கவிஞர் மரபின்மைந்தன் முத்தையா நுாலை வெளியிட்டு பேசியதாவது:

இந்த நாவல் நமக்கு சொல்லும் செய்தி என்னவென்றால், சீர்கெட்டுப்போன நொய்யல் நதியை மீட்க வேண்டும் என்பதுதான். நதியில் நீர் இல்லாமல் போனதற்கு நதி காரணமல்ல, நாம்தான் காரணம்.

அதனால் அதை மீட்டெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு உள்ளது. எல்லோரும் சேர்ந்து செயல்படும் போது, அந்த செயலுக்கு வலிமை கிடைத்துவிடும். களத்தில் இறங்கி வேலை செய்யாமல் எந்த பிரச்னைக்கும் தீர்வு கிடைக்காது.

ஆறு, குளங்களை அசுத்தப்படுத்தக் கூடாது என்ற விழிப்புணர்வும், நீர்நிலைகளில் குப்பையை கொட்டக்கூடாது என்ற சிந்தனையும், எல்லோருக்கும் வந்து விட்டால் இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைத்து விடும். மக்கள் மனது வைத்தால் நொய்யல் ஆற்றில் நறும்புனல் ஓடும்.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

பேரூர் தமிழ் கல்லுாரி முதல்வர் திருநாவுக்கரசு வாழ்த்துரை வழங்கினார்.

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