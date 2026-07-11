நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பஸ் நிறுத்தத்தில்... பச்சை... மஞ்சள்... சிவப்பு...! >விபத்துகளை குறைக்க அத்தியாவசிய தேவை-
நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பஸ் நிறுத்தத்தில்... பச்சை... மஞ்சள்... சிவப்பு...! >விபத்துகளை குறைக்க அத்தியாவசிய தேவை-
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:52 AM
பெ.நா.பாளையம்:'போக்குவரத்து நெருக்கடியை குறைக்க, விபத்துகள் நடக்காமல் தடுக்க, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பஸ் நிறுத்தத்தில் சிக்னல் அமைக்க, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கோவை -- மேட்டுப்பாளையம் சாலையில், காலை, மாலை வேளைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, வீரபாண்டி பிரிவிலிருந்து சாய்பாபா காலனி வரை வாகன போக்குவரத்து அதிகளவு உள்ளது. கவுண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில்ஸ் பிரிவு ஆகிய இடங்களில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டப்பட்டதால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஓரளவு குறைந்துள்ளது.
ஆனால், துடியலுார், என்.ஜி.ஜி.ஓ., காலனி பிரிவு, தொப்பம்பட்டி பிரிவு, கதிர்நாயக்கன்பாளையம் பிரிவு, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம், பெரியநாயக்கன்பாளையம் உட்பட பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுவதால், அடிக்கடி விபத்துகளும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையத்தில் போக்குவரத்து நெருக்கடியை சமாளிக்க, 'யூ டர்ன்' முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுவதோடு, விபத்துகளும், உயிரிழப்புகளும் அடிக்கடி நடக்கின்றன.
நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட புதுப்பாளையம், பூச்சியூர் மற்றும் ராக்கிபாளையம் பகுதிகளில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உருவாகி வருகின்றன. இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் சாலையை தினமும் கடந்து செல்கின்றன. நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பஸ் நிறுத்தத்தின் மத்திய பகுதியில் இருந்து இருபுறமும், 200 மீ., தொலைவில், யூ டர்ன் வளைவு அமைக்கப்பட்டது; இதனால் அடிக்கடி விபத்துகள், உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
கோயம்புத்துார் மாவட்ட சாலைகள் பாதுகாப்பு சங்க செயலாளர் தேவேந்திரன் கூறியதாவது:
நெடுஞ்சாலை துறையால், 400 மீ.,க்கு ஒரு 'யூ டர்ன்' வளைவு மட்டும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதிமீறி, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையத்தில், 400 மீ.,ல் நான்கு இடத்தில் 'யூ டர்ன்' வளைவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதுப்பாளையம், பூச்சியூர், மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் அதிகளவில் ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளதால், காலை, மாலை நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
சாலையோர கடைகளுக்கு செல்வோர், வாகனங்களை ஆக்கிரமித்து நிறுத்துவதால், சாலையின் அளவு குறுகி, பாதசாரிகள் வாகனங்களில் சிக்கி காயமடைகின்றனர். பொதுமக்கள் நலன் கருதி, நிரந்தர தீர்வாக நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் சந்திப்பில் சிக்னல் அமைத்து, 'யூ டர்ன்' வளைவுகள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உரிய நடவடிக்கையை, நெடுஞ்சாலை துறையினர் எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.