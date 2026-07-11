கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு விடுதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை
கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு விடுதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:53 AM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையத்தில், கல்லுாரி மாணவ, மாணவியருக்கு என, தனியாக விடுதிகள் கட்ட, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.
மேட்டுப்பாளையத்தில், அரசு கலை, அறிவியல் கல்லுாரி உள்ளது. இங்கு இளங்கலை பாட வகுப்புகளில், 480 இடங்களும், முதுகலையில், 40 இடங்கள் என மொத்தம், 520 இடங்கள் உள்ளன.
உள்ளூர் மாணவ, மாணவியர் மட்டுமல்லாமல், வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களும் படிக்கின்றனர். ஆனால் இக்கல்லூரிக்கு என தனியாக மாணவ, மாணவியர் விடுதி இல்லை.
கல்லுாரி மாணவர்கள் கூறுகையில், 'மேட்டுப்பாளையம் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லுாரியில் உள்ள மாணவர்களில், 50 சதவீதம் உள்ளூரைச் சேர்ந்தவர்கள். மீதமுள்ளவர்கள், வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் தங்கி படிக்க, போதிய விடுதிகள் இல்லாததால், சிரமத்துக்கு ஆளாக வேண்டியுள்ளது. அரசு கலை, அறிவியல் கல்லுாரி மாணவ, மாணவியருக்கு தனியாக விடுதிகள் கட்ட, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.
கல்லுாரி ஆசிரியர்கள் கூறுகையில், 'ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாணவர் சேர்க்கை முடிந்தவுடன், 50க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் காலியாக இருக்கும். வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் மாணவ, மாணவியர், விடுதிகள் இல்லாததால், பலர் கல்லுாரியில் சேராமல் திரும்பி சென்று விடுகின்றனர். விடுதிகள் இருந்தால், அனைத்து இடங்களும் பூர்த்தியாகும்' என்றனர்.