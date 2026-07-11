மூன்று வருஷமா மூச்சு முட்டுது தத்தளிக்கும் குடியிருப்பு மக்கள்
மூன்று வருஷமா மூச்சு முட்டுது தத்தளிக்கும் குடியிருப்பு மக்கள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:05 AM
அன்னுார்: மழைநீர் வடிகால் அமைக்காததால் மூன்று ஆண்டுகளாக, அன்னுார் வடக்கு பகுதி மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
அன்னுார் பேரூராட்சி வடக்கு பகுதியில், தர்மர் கோவில் வீதி, புவனேஸ்வரி நகர், பழனி கிருஷ்ணா அவென்யூ, கட்டபொம்மன் நகர் ஆகிய குடியிருப்புகள் உள்ளன; 4,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர்.
அக்., துவங்கி டிச., வரை வடகிழக்கு பருவ மழை பெய்யும் போது சத்தி சாலை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை மற்றும் சிறுமுகை சாலையில் இருந்து மழை நீர் வந்து, இப்பகுதி வீடுகளுக்குள் நுழைந்து விடுகிறது.
பேரூராட்சி சார்பில், தேங்கிய நீரை மோட்டார் வைத்து பல மாதங்கள் வெளியேற்றுகின்றனர்; பல லட்சம் செலவு ஏற்படுகிறது.
தர்மர் கோவில் வீதி மக்கள் கூறுகையில், 'மூன்று ஆண்டுகளாக, இக்காலகட்டத்தில் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளோம். இப்பகுதியில் 100 ஏக்கருக்கும் அதிகமான விவசாய நிலத்தில், விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. வீடுகளுக்குள் பாம்புகள் நுழைந்து விடுகின்றன' என்றனர்.
பழனி கிருஷ்ணா அவென்யூ மக்கள் கூறுகையில், 'குடியிருப்பில் சில குடும்பங்கள் வீடுகளை காலி செய்து விட்டு சென்று விட்டன.
பேரூராட்சி அலுவலகத்திலும், தாலுகா அலுவலகத்திலும் மூன்று ஆண்டுகளாக புகார் செய்தும் நடவடிக்கை இல்லை. மழைக்காலம் துவங்கினால் மிகுந்த சிரமம் தான்' என்றனர். இப்பகுதி கவுன்சிலர் மணிகண்டன் கூறுகையில், ''கலெக்டர் அலுவலகத்திலும், பேரூராட்சி உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்திலும் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை,'' என்றார்.
பேரூராட்சி தலைவர் பரமேஸ்வரன் கூறுகையில், 'சக்தி சாலையில் இருந்து அல்லிகுளம் செல்லும் பாதையில், 200 மீ.,க்கு மழை நீர் வடிகால் அமைக்க அரசு 40 லட்சம் ஒதுக்கி டெண்டர் விடப்பட்டது. ஆனால், அப்பகுதி மக்கள், இதனால் பிரச்னை முழுமையாக தீராது; மீதி 400 மீ.,க்கும் நிதி ஒதுக்கி ஒன்றாக மழை நீர் வடிகால் பணி செய்ய வேண்டும் என எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
மீதி 400 மீ., மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அரசு அனுமதிக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதி அளித்தால், மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி துவங்கும்,'' என்றார்.