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﻿ ஏகாதசி வைபவம்

﻿ ஏகாதசி வைபவம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:06 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:06 AM

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மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை அரங்கநாதர் கோவிலில், ஆனி மாத கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசி வைபவம் நடந்தது.

காரமடை அரங்கநாதர் கோவிலில், மூலவர் அரங்கநாத பெருமாளுக்கு, சிறப்பு திருமஞ்சனம், கால சந்தி பூஜை ஆகியவை நடந்தன. நேற்று ஆனி மாத கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசி வைபவத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு பூஜை நடந்தது.

ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேதராக அரங்கநாத பெருமாள் உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு, பால், தயிர், நெய், தேன், இளநீர், மஞ்சள், சந்தனம் மற்றும் திரவியங்களால் ஸ்தபன திருமஞ்சனம் செய்யப்பட்டது. மகா தீபாராதனை முடிந்து, தீர்த்த பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

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