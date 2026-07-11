﻿ மைய தடுப்பில் திடீர் தடை 5 கிராம மக்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:07 AM
அன்னுார்: தாசபாளையம் ரேஷன் கடைக்கு முன்புறம், மைய தடுப்பில் இடைவெளி திடீரென அடைக்கப்பட்டதால், கிராம மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
அவிநாசியில் இருந்து கருவலுார், அன்னுார் வழியாக, மேட்டுப்பாளையத்துக்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடக்கின்றன. இதில் சாலைக்கு நடுவே மையத் தடுப்பு அமைக்கப்படுகிறது.
அன்னுார், அவிநாசி சாலையில், ஊத்துப்பாளையத்திற்கும், கஞ்சப்பள்ளி பிரிவுக்கும் இடையே தாசபாளையம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம் மற்றும் ரேஷன் கடை உள்ளன.
இங்கு மேற்கு மற்றும் வடக்கு பகுதியில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் எளிதில் திரும்பும் வகையில், கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு எதிரே மையத்தடுப்பில் இடைவெளி விடப்பட்டிருந்தது. நேற்று முன்தினம், திடீரென நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் இந்த இடைவெளியில் ஹாலோ பிளாக்குகளை வைத்து அடைத்துவிட்டனர். இதை கண்ட மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
ஊத்துப்பாளையம் மக்கள் கூறுகையில், 'தினமும் இங்குள்ள ரேஷன் கடைக்கும் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கும், ஊத்துப்பாளையம், நீலகண்டன் புதுார், கஞ்சப்பள்ளி, பனங்காட்டூர் உட்பட கிராமங்களில் இருந்து ஏராளமான மக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
இடைவெளி திடீரென அடைத்தது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இதனால், 500 மீ., கடந்து வர வேண்டியுள்ளது. இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலை துறை அலுவலகத்தில் தெரிவித்துள்ளோம். அதிகாரிகள் அடைக்கப்பட்ட இடைவெளியை அகற்ற வேண்டும்.
அப்போதுதான் எளிதில் ரேஷன் கடைக்கும், கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கும், வாகனங்களில் செல்ல முடியும்' என்றனர்.